Розповіді

Нічого не лишилось, окрім нарцисів: Іванка Сьолковська з Торонто малює квіти навколо отворів від куль у Бучі

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Травня 2022, 16:00
Іванка Сьолковська
Фото: Facebook

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