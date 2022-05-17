Нічого не лишилось, окрім нарцисів: Іванка Сьолковська з Торонто малює квіти навколо отворів від куль у Бучі

Колись давно, у 70-х роках минулого століття, почало звучати гасло, яке запевняло — квіти кращі, ніж кулі. Минуло не так багато часу, а ці слова тепер ожили в Бучі завдяки пластунці з Канади.

Іванка Сьолковська розповідає, що ідея до неї прийшла не одразу. Спочатку вона просто спілкувалася з місцевими й почула історію, яка не давала їй спокою.

Канадійка зустріла чоловіка, який втратив усе на війні: син загинув, а дім розбомбили та спалили дотла. Він сказав, що для нього в Бучі більше не залишилось радості, тому вирішив поїхати деінде.

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Кожного разу, коли я проходжу повз мій будинок, діри від куль у паркані нагадують мені про мою втрату, — розповів чоловік.

Жінка згадує, що ці слова розбили їй серце. Вона не хотіла, щоб чоловік запам’ятав свій рідний дім, який колись був сповнений щастя та любові, таким понівеченим.

Тому вирішила: замість дірок від куль будуть улюблені квіти загиблого сина, про якого їй говорив чоловік. Нарциси квітли у дворі, коли домівки вже не залишилось, вони ж залишили свій слід і на паркані.

З його дозволу я намалювала нарциси на його паркані над кожним отвором від кулі.

Сьолковська не була впевнена, як почуватимуться жителі міста, але їм так сподобалося, що на допомогу пластунці прийшла маленька дівчинка.

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Бучанська міська рада теж сповнена надії, що цю ідею підхоплять ще й інші митці, оскільки жінка скоро повертається в Канаду і не зможе далі малювати в Україні.

Переможемо ворогів, розквітне Україна!

Наостанок Іванка Сьолковська говорить: дуже рада, що їй вдалося подарувати усмішку місцевим жителям.

Я знаю, що це небагато, і це не поверне його сина і не зупинить війну, але це змусило його посміхнутися. Тому це перемога, навіть якщо лише маленька.

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