Завдяки дзвінкому співу полюбився мільйонам — як 3-річний Лео підтримує рідну країну

Він став відомим лише після однієї пісні. Маленький Леонард з Ірпеня на Київщині так завзято заспівав гімн січових стрільців, що полюбився мільйонам. Відео з ним облетіло мережу.

Тепер з фотографій родини Лео роблять малюнки та захоплено коментують відео з життям трирічного малюка, який надихнув та звеселив, як і сам співав, — усю “славну Україну”.

Трирічний Леонард заспівав пісню на концерті гурту Океан Ельзи. Малюк за останні місяці став зіркою не тільки в Україні, а ще й з’явився у кліпі легендарного гурту Pink Floyd.

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Леон наспівував гімн січових стрільців, як і вся Україна. Андрій Хливнюк заспівав дуже завзято на Софіївській площі цю пісню. Коли Андрій був поранений, ми вирішили його підтримати — розповідає батько хлопчика Олександр Буша.

Не менш завзятий і натхненний спів хлопчика побачили без перебільшення мільйони людей. Тепер, за словами батьків, увага до Леона набрала неймовірних обертів. Журналісти з Грузії, Норвегії, Швеції активно надсилають запити на проведення інтерв’ю з маленьким українцем.

Леон — молодша дитина в родині Бушів. Разом з братом — восьмирічним Елвіном — вони часто грають разом. Елвін грає на гітарі, а Лео співає. Проте життєрадісні миті дітей часто перериває сигнал тривоги.

З початком повномасштабної війни родина тікала від вибухів з Ірпеня. Їхній будинок згодом потрапив під обстріли — знесло дах і вибило вікна.

Тепер діти частенько грають у те, як вони повертаються додому, адже їхати туди ще зарано. А поки музика — улюблене заняття родини. Батьки грають та співають, а діти надихаються.

В Україні усі — від дорослих до дітей — роблять усе можливе заради спільної перемоги. У Львові діти пожертвували кошти для ЗСУ, які збирали на гіроскутер. Утім хлопчаки без подарунків не залишились.