Благодаря звонкому пению полюбился миллионам — как 3-летний Лео поддерживает родную страну

Он стал известен всего после одной песни. Маленький Леонард из Ирпеня в Киевской области так сильно спел гимн сечевых стрелков, что сразу полюбился миллионам. Видео с ним облетело сеть.

Теперь из фотографий семьи Лео делают рисунки и восторженно комментируют видео с жизнью трехлетнего малыша, который вдохновил и развеселил, как и сам пел, — всю “славную Украину”.

Трехлетний Леонард спел песню на концерте группы Океан Эльзы. Малыш за последние месяцы стал звездой не только в Украине, но и появился в клипе легендарной группы Pink Floyd.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Леон напевал гимн сечевых стрелков, как и вся Украина. Андрей Хливнюк спел очень сильно на Софиевской площади эту песню. Когда Андрей был ранен, мы решили его поддержать — рассказывает отец мальчика Александр Буша.

Не менее сильное и вдохновенное пение мальчика увидели без преувеличения миллионы людей. Теперь, по словам родителей, внимание к Леону набрало невероятные обороты. Журналисты из Грузии, Норвегии, Швеции активно посылают запросы на проведение интервью с маленьким украинцем.

Леон — младший ребенок в семье Бушей. Вместе с братом — восьмилетним Элвином — они часто играют вместе. Элвин играет на гитаре, а Лео поет. Однако жизнерадостные мгновения детей часто прерывает сигнал тревоги.

С началом полномасштабной войны семья убегала от взрывов из Ирпеня. Их дом вскоре попал под обстрелы — снесло крышу и выбило окна.

Теперь дети частенько играют в то, как они возвращаются домой, ведь ехать туда еще рано. А пока музыка – любимое занятие семьи. Родители играют и поют, а дети вдохновляются.

В Украине все — от взрослых до детей — делают все возможное ради общей победы. Во Львове дети пожертвовали средства для ВСУ, которые собирали на гироскутер. Впрочем, мальчишки без подарков не остались.