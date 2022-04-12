Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя

У Бучі під Києвом і досі тривають слідчі дії та ексгумація тіл загиблих від рук російських загарбників. Після братської могили на експертизу відправляють тіла, які були поховані на подвір’ях та городах.

Самі ж бучани, які пережили окупацію і нелюдські жахи, пов’язані з нею, поступово намагаються повернутися до життя. Попри відсутність тепла і світла, свої домівки покидати вони не збираються.

Навпаки після звільнення ще більше згуртувалися і допомагають одне одному. Разом готують їсти на подвір’ї та захищають свої домівки від мародерів.

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Дивися про незламність, відчайдушність і хоробрість звичайних бучан.

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