Україна

Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 12 Квітня 2022, 08:59

Більше відео
0:02:47
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.
Готові сушити сухарі своїм синам. Чергова порція перехоплених розмов окупантів від СБУ
0:03:02
Викрадають людей на вулиці: Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня
0:03:19
Стоянка
Накривали Градами та крилатими ракетами. Як Стоянка оговтується після нападу
Дивитись більше

Останні відео
0:02:47
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 12.04.

Готові сушити сухарі своїм синам. Чергова порція перехоплених розмов окупантів від СБУ
0:03:30
ЗСУ - найголовніший тренд українського TikTok
TikTok ЗСУ як ще один вид заспокійливого: мільйонна аудиторія та фан-сторінки наших військових 
0:04:30
Буча після звільнення 12.04.2022
Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя
0:03:02
Викрадають людей на вулиці: Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті
0:04:47
Пентагон
Абсолютна неповага до людського життя. Пентагон спрогнозував подальші дії Росії в Україні
Намагаються забути жахи окупації: як незламна Буча повертається до життя
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня
0:03:19
Стоянка
Накривали Градами та крилатими ракетами. Як Стоянка оговтується після нападу
0:07:40
звернення Зеленського 11 квітня
Війна робить Росію з кожним днем все більш токсичною. Нове звернення Зеленського до українців та всього світу
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним
Недружній візит! Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним
Більше відео
ЗСУ - найголовніший тренд українського TikTok
Читати далі
TikTok ЗСУ як ще один вид заспокійливого: мільйонна аудиторія та фан-сторінки наших військових 
Викрадають людей на вулиці: Мер Мелітополя про ситуацію в місті
Читати далі
Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь