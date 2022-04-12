Пытаются забыть ужасы оккупации: как несокрушимая Буча возвращается к жизни

В Буче под Киевом до сих пор продолжаются следственные действия и эксгумация тел погибших от рук российских захватчиков. После братской могилы на экспертизу отправляют тела, похороненные во дворах и огородах.
Сами же бучане, пережившие оккупацию и бесчеловечные ужасы, связанные с ней, постепенно пытаются вернуться к жизни. Несмотря на отсутствие тепла и света, свои дома покидать они не собираются.
Напротив, после освобождения еще больше сплотились и помогают друг другу. Вместе готовят есть во дворе и защищают свои дома от мародеров.
Смотри о несокрушимости, отчаянности и храбрости обычных бучан.
Карта боевых действий в Украине постоянно меняется. Читай, какая ситуация на фронте, чтобы знать, где подстерегает опасность.