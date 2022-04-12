Пытаются забыть ужасы оккупации: как несокрушимая Буча возвращается к жизни

В Буче под Киевом до сих пор продолжаются следственные действия и эксгумация тел погибших от рук российских захватчиков. После братской могилы на экспертизу отправляют тела, похороненные во дворах и огородах.

Сами же бучане, пережившие оккупацию и бесчеловечные ужасы, связанные с ней, постепенно пытаются вернуться к жизни. Несмотря на отсутствие тепла и света, свои дома покидать они не собираются.

Напротив, после освобождения еще больше сплотились и помогают друг другу. Вместе готовят есть во дворе и защищают свои дома от мародеров.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Смотри о несокрушимости, отчаянности и храбрости обычных бучан.

Карта боевых действий в Украине постоянно меняется. Читай, какая ситуация на фронте, чтобы знать, где подстерегает опасность.