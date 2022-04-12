Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 апреля

Российские оккупанты тешили себя сказочками о подаренном Крыме и Донбассе. Эти изверги уже рисовали себе в фантазиях награбленные стиральные машинки и чужие трусы, но встретят здесь Байракторы и Джавелины, которые устроят им здесь сказочную мясорубку.
Страшнее им будет, чем в сказках братьев Гримм. Однако откуда им знать о культуре и литературе?
Мы как осведомленная нация должны слушать правдивую информацию Генштаба ВСУ. Они делают для нас всё возможное и рассказывают, где ведутся бои, а на каких направлениях может быть опасно.
А министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Враг не отказывается от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.
Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении.
Оккупанты дальше пытаются частично блокировать город Харьков, совершая обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
Оккупанты дальше пытаются частично блокировать город Харьков, совершая обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи и проводят воздушную разведку местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого они используют БПЛА Орлан-10.
Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.
На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка.
Силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.
На Донецком и Таврическом направлениях враг безуспешно пытался штурмовать город Северодонецк.
При обстреле Попасной оккупанты применили тактический ракетный комплекс Точка-У. Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.
В городе Мариуполь противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.
В городе Мариуполь противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.
Кроме того, стало известно об использовании неизвестного ядовитого вещества против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе. Сейчас известно только то, что она была сброшена с вражеского БПЛА.
На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. Однако в подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства.
Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Они распространяют бюллетени с искаженной информацией о ходе боевых действий.
На временно занятых территориях Запорожской области действуют оккупантские мобильные патрули и посты среди мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, заявив, что война делает Россию с каждым днем все более токсичной.