Зарин: что это за химическое оружие и как защититься и оказать первую помощь

После каждой новости о зверствах российских оккупантов думаешь, что дальше ниже падать в бездну моральной низости просто невозможно. Но здесь они рекордсмены.
Они считают себя бравыми воинами, а в конце концов воюют только против мирного населения. А когда сталкиваются с настоящими героями, от своего бессилия применяют самое худшее оружие, запрещенное во всем мире — химическую атаку.
Стало известно, что сегодня вечером российские оккупационные войска использовали отравляющее вещество неизвестного происхождения против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе. Сейчас известно только то, что оно было сброшено с вражеского БПЛА.
Последствия использования неизвестного вещества пока уточняются, но у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибулоатактический синдром.
О намерениях террористической России использовать химическое оружие против украинцев говорили уже давно. Кровавый диктатор Путин уже угрожал напрямую ее применением, поэтому раньше мы рассказывали о разных ее видах и как уберечься от последствий.
Кроме того, волонтеры-аналитики из InformNapalm сообщали, что российским военным начали выдавать антидоты от яда, в частности от нервно-паралитического вещества зарин, которым режим Асада при поддержке россиян убивал мирных жителей в Сирии в 2013 году.
Тогда в результате только одного из 50 нападений с его использованием погибли 1400 человек. В основном среди жертв были дети.
Сначала не было даже следов повреждений на теле, но люди задыхались, у них возникала тошнота, а впоследствии они переставали ориентироваться в пространстве и теряли сознание.
Аналитики Совета нацбезопасности и обороны тоже сообщали, что несколько дней назад российским оккупантам выдали ампулы с атропином, что считается антидотом при химических отравлениях.
Угроза использования ядовитого вещества против украинцев остается. Мы ранее рассказывали о разных химических вещества. Сейчас рассказываем о зарине, какие его первые симптомы и как спастись от последствий отравления зарином.
Зарин – это нервно-паралитическое вещество, не имеющее запаха и вкуса. Иногда она может привести к смерти в считанные минуты.
Смертельной дозой считается 1-10 мл зарина на коже человека.
Ядовитое вещество может попасть в организм разными способами: вдыхание, глотание, контакт с кожей либо даже очами.
Поэтому важно знать, что пара зарина тяжелее воздуха и будут собираться и концентрироваться в плохо вентилируемых, низменных или замкнутых местах.
При распылении нужно максимально защитить организм от воздействия внешних факторов с помощью одежды и спецоборудования. После того как находились на улице, нужно обязательно снять всю одежду, оставить ее подальше, хорошо помыться и перейти как можно выше, потому что зарин оседает внизу.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Россия говорит о химическом оружии и что нужно знать украинцам, чтобы быть в безопасности.