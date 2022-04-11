Зарин: что это за химическое оружие и как защититься и оказать первую помощь

После каждой новости о зверствах российских оккупантов думаешь, что дальше ниже падать в бездну моральной низости просто невозможно. Но здесь они рекордсмены.

Они считают себя бравыми воинами, а в конце концов воюют только против мирного населения. А когда сталкиваются с настоящими героями, от своего бессилия применяют самое худшее оружие, запрещенное во всем мире — химическую атаку.

Стало известно, что сегодня вечером российские оккупационные войска использовали отравляющее вещество неизвестного происхождения против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе. Сейчас известно только то, что оно было сброшено с вражеского БПЛА.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Последствия использования неизвестного вещества пока уточняются, но у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибулоатактический синдром.

Россия и ее роман с химическим оружием

О намерениях террористической России использовать химическое оружие против украинцев говорили уже давно. Кровавый диктатор Путин уже угрожал напрямую ее применением, поэтому раньше мы рассказывали о разных ее видах и как уберечься от последствий.

Кроме того, волонтеры-аналитики из InformNapalm сообщали, что российским военным начали выдавать антидоты от яда, в частности от нервно-паралитического вещества зарин, которым режим Асада при поддержке россиян убивал мирных жителей в Сирии в 2013 году.

Тогда в результате только одного из 50 нападений с его использованием погибли 1400 человек. В основном среди жертв были дети.

Сначала не было даже следов повреждений на теле, но люди задыхались, у них возникала тошнота, а впоследствии они переставали ориентироваться в пространстве и теряли сознание.

Аналитики Совета нацбезопасности и обороны тоже сообщали, что несколько дней назад российским оккупантам выдали ампулы с атропином, что считается антидотом при химических отравлениях.

Угроза использования ядовитого вещества против украинцев остается. Мы ранее рассказывали о разных химических вещества. Сейчас рассказываем о зарине, какие его первые симптомы и как спастись от последствий отравления зарином.

Что такое зарин

Зарин – это нервно-паралитическое вещество, не имеющее запаха и вкуса. Иногда она может привести к смерти в считанные минуты.

Смертельной дозой считается 1-10 мл зарина на коже человека.

Как защититься от влияния зарина

Ядовитое вещество может попасть в организм разными способами: вдыхание, глотание, контакт с кожей либо даже очами.

Поэтому важно знать, что пара зарина тяжелее воздуха и будут собираться и концентрироваться в плохо вентилируемых, низменных или замкнутых местах.

При распылении нужно максимально защитить организм от воздействия внешних факторов с помощью одежды и спецоборудования. После того как находились на улице, нужно обязательно снять всю одежду, оставить ее подальше, хорошо помыться и перейти как можно выше, потому что зарин оседает внизу.

Симптомы после контакта с зарином

Если контакт произошел через глаза

суженные зрачки (миоз);

покраснение;

боль в глазах и вокруг него;

помутнение и/или нечеткость зрения;

ощущение давления.

Если проглотили зарин

тошнота;

рвота;

диарея;

боль в животе;

судороги.

Если вдохнули зарин

насморк;

затрудненное дыхание;

одышка;

потеря сознания;

подергивание мышц;

судороги;

выделение жидкости из дыхательных путей

Если контакт произошел через кожу

обильное потоотделение;

симптомы, как и при вдыхании.

Первая медицинская помощь при отравлении зарином

Сразу следует вывести пострадавшего из загрязненной зоны или места. Снять всю верхнюю одежду, поместить ее в крепкий полиэтиленовый пакет и герметично закрыть. Тщательно вымыть загрязненную кожу потерпевшего с помощью мыльного раствора или чистой воды. Закрыть все открытые раны. Накрыть пострадавшего термопокрывалом, чтобы предотвратить переохлаждение. По возможности необходимо вызвать скорую – неотложная помощь базируется на введении антидота.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Россия говорит о химическом оружии и что нужно знать украинцам, чтобы быть в безопасности.