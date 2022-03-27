Безумный Путин угрожает химической и ядерной угрозой — советы, как защитить себя

Загнанный в тупик Владимир Путин становится все более опасным: угрожает химическим оружием массового уничтожения, и эта угроза становится все более реальной.

Волонтеры-аналитики из InformNapalm имеют свидетельства, что российским военным начали выдавать антидоты от яда, в частности от нервно-паралитического вещества зарин, которым режим Асада при поддержке россиян убивал мирных жителей в Сирии.

Аналитики Совета нацбезопасности и обороны со ссылкой на данные волонтеров сообщают: несколько дней назад рашистам выдали ампулы с атропином. Это антидот при химических отравлениях.

Есть угроза, что оккупанты могут применить химический яд в городах, где не могут прорвать оборону. К этому серьезно относятся и в Соединенных Штатах. Белый дом разрабатывает алгоритмы действий на случай реализации Кремлевским тираном самого страшного сценария.

Что делать при химической атаке

Если вы почувствуете слабость или неприятный запах, не надо принюхиваться. Немедленно закройтесь в помещении и заклейте все щели скотчем: двери, окна, вентиляционные проемы.

Запаситесь едой и водой на несколько дней.

Оставайтесь на месте, пока не поступит транспорт для эвакуации.

После химической атаки территория может оставаться зараженной от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от объема, свойств распространенного яда и погодных условий.

Если враг обстрелял химические предприятия

Следите за объявлениями тревоги, как только поступит сигнал — идите в метро или другое укрытие. Идти нужно противоположно направлению ветра.

Полностью закройте кожу одеждой или специальным защитным костюмом.

Защитите глаза, например, очками для бассейна и органы дыхания противогазом.

Если произошла утечка аммиака

Спускайтесь в укрытие как можно ниже и наденьте ватно-марлевую повязку, смоченную пятипроцентным раствором уксусной кислоты.

Если воздух заражен хлором

Тогда надо наоборот подняться выше третьего этажа или залезть на дерево и надеть на лицо повязку, смоченную двухпроцентным раствором соды. На безопасной территории обмойте тело водой.

В случае утечки радиации с атомной станции

Немедленно выпейте раствор пятипроцентного йода, чтобы защитить щитовидную железу от воздействия радиации. Если человек старше 14 лет, то нужно выпить 40 капель, разведенных в воде или в теплом молоке.

Детям от 5 до 14 лет рекомендуется доза 20 капель. Если выпить раствор йода в первые два часа после аварии, это защитит человека на 90% от поражения радиацией.

Однако малышам до пяти лет нельзя употреблять йод — им нужно сделать йодовую сетку на бедре или предплечье. Эти процедуры одноразовые и повторять их нельзя!

Российские военные не в первый раз используют фосфорные бомбы для атак по мирному населению. Соответствующую схему армия России отработала ранее в Сирии, а теперь прибегает к террору на территории Украины. Читай, что такое фосфорная бомба, чем опасна и какие ее последствия.