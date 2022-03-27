Шалений Путін погрожує хімічною та ядерною загрозою — поради, як захистити себе

Загнаний у глухий кут Володимир Путін стає все небезпечнішим: погрожує хімічною зброєю масового знищення, і ця загроза стає дедалі реальнішою.

Волонтери-аналітики з InformNapalm мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від отрути, зокрема від нервово-паралітичної речовини зарин, якою режим Асада за підтримки росіян вбивав мирних жителів у Сирії.

Аналітики Ради нацбезпеки й оборони, посилаючись на дані волонтерів, повідомляють: кілька днів тому рашистам видали ампули з атропіном. Це антидот при хімічних отруєннях.

Є загроза, що окупант може застосувати хімічну отруту в містах, де не можуть прорвати оборону. До цього серйозно ставляться вже і в Сполучених Штатах. Білий дім розробляє алгоритми дій на випадок реалізації Кремлівським тираном найстрашнішого сценарію.

Що робити при хімічній атаці

Якщо відчуєте слабкість або неприємний запах, не треба принюхуватися. Негайно зачиніться в приміщенні й заклейте скотчем всі щілини: двері, вікна, вентиляційні отвори.

Запасіться їжею та водою на кілька днів.

Залишайтеся на місці допоки не надійде транспорт для евакуації.

Після хімічної атаки територія може лишатися ураженою від кількох годин до кількох днів залежно від об’єму, властивостей розповсюдженої отрути й погодних умов.

Якщо ворог обстріляв хімічні підприємства

Слідкуйте за оголошеннями тривоги, як тільки надійде сигнал — йдіть у метро чи інше укриття. Йти потрібно протилежно від напрямку вітру.

Повністю закрийте шкіру одягом чи спеціальним захисним костюмом.

Захистіть очі, наприклад, окулярами для басейну та органи дихання протигазом.

Якщо стався витік аміаку

Спускайтеся в укриття якомога нижче і надіньте ватно-марлеву пов’язку, змочену п’ятивідсотковим розчином оцтової кислоти.

Якщо повітря заражене хлором

Тоді треба навпаки піднятися вище третього поверху або залізти на дерево й надіти на обличчя пов’язку, змочену двовідсотковим розчином соди. На безпечній території обмийте тіло водою.

У разі витоку радіації з атомної станції

Негайно випийте розчин п’ятивідсоткового йоду, щоб захистити щитоподібну залозу від впливу радіації. Якщо людина старша за 14 років, то потрібно випити 40 крапель, розведених у воді чи теплому молоці.

Дітям від 5 до 14 років рекомендована доза 20 крапель. Якщо випити розчин йоду в перші дві години після аварії, це захистить людину на 90% від ураження радіацією.

Проте малюкам до п’яти років не можна вживати йод — їм треба зробити йодову сітку на стегні або передпліччі. Ці процедури одноразові й повторювати їх не можна!

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