Применение Россией фосфорных бомб: в чем опасность и как оказать первую помощь

Российские военные не в первый раз используют фосфорные бомбы для атак по мирному населению. Такую схему армия России отработала ранее в Сирии, а теперь прибегает к террору на территории Украины.

Использование фосфорных бомб Россией в Украине

Сегодня в Запорожской области российские захватчики обстреляли фосфорными боеприпасами село Новояковловка.

Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, повреждены дома местных жителей, жертв нет, сообщила Камышевская территориальная община.

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Глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко заявляет, что в Авдеевке 26 марта применили фосфорные боеприпасы.

От них не было пострадали, но это очень тревожный сигнал. Потому что в Луганской области они применялись. Сейчас, к сожалению, это применимо и в других городах вдоль линии разграничения, — добавил Кириленко.

Так, в середине марта россияне ударили фосфорными бомбами по Попасной на Луганщине.

Тогда заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал кадры со взрывами, характерными для фосфорного горения. Таким оружием гражданское население атаковали нацисты во время Второй мировой.

Недавно были зафиксированы еще случаи применения подобного оружия русскими войсками.

Фосфорные боеприпасы распространяют токсичные воспалительные соединения на несколько сот квадратных метров. Их применение запрещено международными конвенциями.

Что такое фосфорные бомбы

Фосфорные бомбы — это боеприпасы, начиненные белым фосфором. Это очень огнеопасное вещество. При контакте с кислородом (в воздухе) легко загорается.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол 1977 г.) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Опасность для человека

Для человека белый фосфор очень опасен, поскольку вызывает тяжелые химические ожоги. При попадании на кожу образует глубинные раны и продолжает гореть внутри раны.

Смертельная доза белого фосфора для человека минимальна — 0,05–0,15 г.

Если фосфор попадает в организм через рот, вызывает ожоги полости рта и желудочно-кишечного тракта. Человек ощущает сильное жжение во рту, страдает от рвоты, диареи и сильной боли в животе.

Что делать при поражении белым фосфором

Прежде всего — избавиться от одежды, к которой прилипли горящие частицы снаряда. Если это не удается сделать, опустите пораженный участок кожи под воду и сильно увлажняйте. Промойте пораженную кожу раствором бикарбоната натрия или холодной водой. Остатки фосфора (те, что можно увидеть глазом) нужно извлечь из раны пинцетом или другим неострым предметом. Делать это лучше под водой.

Не прикасайтесь руками к пораженной поверхности и фосфору! Это может вызвать дополнительные ожоги.

4. Закройте место поражения влажной повязкой, которую предварительно смочите физраствором, чтобы фосфор повторно не загорелся.

5. Обязательно обратитесь к врачу и предупредите, что пострадали именно от фосфорного боеприпаса.

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