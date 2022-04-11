Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу

Після кожної новини про звірства російських окупантів, що далі нижче падати у прірву моральної ницості просто неможливо. Але тут вони рекордсмени.
Вони вважають себе бравими вояками, а врешті-решт воюють лише проти мирного населення. А коли стикаються зі справжніми героями, від свого безсилля застосовують найгіршу зброю, що заборонена у всьому світі — хімічні атаки.
Стало відомо, що сьогодні ввечері російські окупаційні війська використали отруйну речовину невідомого походження проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь. Наразі відомо лише те, що її було скинуто з ворожого БПЛА.
Наслідки використання невідомої речовини поки уточнюються, але у постраждалих спостерігається дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром.
Про наміри терористичної Росії використати хімічну зброю проти українців говорили вже давно. Кривавий диктатор Путін вже погрожував напряму її застосуванням, тому раніше ми розповідали про різні її види та як вберегтись від наслідків.
Окрім того, волонтери-аналітики з InformNapalm повідомляли, що російським військовим почали видавати антидоти від отрути, зокрема від нервово-паралітичної речовини зарин, якою режим Асада за підтримки росіян вбивав мирних жителів у Сирії у 2013 році.
Тоді у результаті лише одного з 50 нападів з її використанням загинуло 1400 осіб. Здебільшого серед жертв були діти.
Спочатку не було навіть слідів ушкоджень на тілі, але люди починали задихатися, у них виникала нудота, а згодом вони переставали орієнтуватись у просторі та втрачали свідомість.
Аналітики Ради нацбезпеки й оборони теж повідомляли, що кілька днів тому російським окупантам видали ампули з атропіном, що вважається антидотом при хімічних отруєннях.
Загроза використання отруйної речовини проти українців залишається. Раніше ми розповідали про різні хімічні речовини. Наразі розповідаємо про зарин, які перші симптоми та як врятуватись від наслідків отруєння зарином.
Зарин – це нервово-паралітична речовина, що не має запаху і смаку. Іноді вона може призвести до смерті за лічені хвилини.
Смертельною дозою вважається 1-10 мл зарину на шкірі людини.
Отруйна речовина може потрапити до організму різними шляхами: вдихання, ковтання, контакту зі шкірою чи навіть очима.
Тому важливо знати, що пари зарину важчі за повітря і будуть збиратися та концентруватися у погано вентильованих, низинних або замкнутих місцях.
У разі розпилення треба максимально захистити організм від впливу зовнішніх чинників за допомогою одягу та спецобладнання. Після того, як перебували на вулиці, треба обов’язково зняти весь одяг, лишити його подалі, добре помитися і перейти якомога вище, бо зарин осідає внизу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Росія говорить про хімічну зброю та що треба знати українцям, щоб бути у безпеці.