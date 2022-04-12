Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 квітня

Російські окупанти тішили себе казочками про подарований Крим та Донбас. Ці нелюди вже малювали собі у фантазіях награбовані пральні машинки та чужі труси, але зустрінуть їх тут Байрактари та Джавеліни, які влаштують казкову м’ясорубку.

Страшніше їм буде, аніж у казках братів Ґрімм. Однак звідки ж їм знати про культуру та літературу?

Ми ж як освідчена нація повинні слухати правдиву інформацію Генштабу ЗСУ. Вони роблять для нас все можливе та розповідають, де точаться бої, а на яких напрямках може бути небезпечно.

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А міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня

Оперативна обстановка в Україні станом на 12 квітня 2022 року

Ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.

Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку.

Окупанти далі намагаються частково блокувати місто Харків, здійснюючи обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

В районі міста Ізюм окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше, та проводять повітряну розвідку місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього вони застосовують БПЛА Орлан-10.

Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка.

Силами окремих підрозділів ворог здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог безуспішно намагався штурмувати місто Сєверодонецьк.

Під час обстрілу Попасної окупанти застосували тактичний ракетний комплекс Точка-У. Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали.

У місті Маріуполь противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.

Крім того, стало відомо щодо використання невідомої отруйної речовини проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь. Наразі відомо лише те, що її було скинуто з ворожого БПЛА.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. Проте у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Вони розповсюджують бюлетені з викривленою інформацією щодо ходу бойових дій.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють окупантські мобільні патрулі та пости з-поміж мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Не виключається проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, заявивши, що війна робить Росію з кожним днем все більш токсичною.