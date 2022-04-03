Маріуполь потребує деблокади: що це таке та чи готові до неї українські військові

Уже понад місяць Маріуполь перебуває у блокаді російських військ. Рашисти довели місто до гуманітарної не те, що кризи, а повної катастрофи. Люди виживають без світла, газу, опалення, їжі, води, зв’язку та інтернету.

І хоч останнім часом, попри перешкоди росіян, Україні вдається вивозити місцеве населення гуманітарними коридорами, в місті все ще дуже складна ситуація.

За період війни загарбники викрали з Маріуполя до Росії та так званої “ДНР” майже 40 тисяч мирних мешканців. Таку статистику наводить мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Ще тисячі мирних жителів було по-звірячому вбито орками. Порахувати жертви наразі неможливо, проте ні в кого не залишається сумнівів щодо їхньої критичної кількості.

Що таке деблокада

Деблокада — це бойові дії, що мають на меті звільнити від ізоляції блоковане противником угруповання військ, сил флоту, важливий економічний район, військову базу, місто, порт тощо.

Чи готові військові до деблокади Маріуполя

Маріуполь потребує термінової деблокади, тобто звільнення від російської окупації. Про це не одноразово говорив полк Національної гвардії Азов.

Ми сподіваємося на деблокаду. Знаємо, що політики та військові роблять усе можливе для цього. Віримо, що Україна має рішення виходу з цієї ситуації.

Про це 2 квітня сказав заступник командира полку Азов Святослав Паламар у своєму відеозверненні.

‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в Маріуполі



Допоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини???????? pic.twitter.com/gvWQOhettW — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Раніше засновник Азову Андрій Білецький запевнив, що вся армія України готова на деблокаду Маріуполя, варто лише віддати наказ.

Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки у Facebook та Instagram. Маріуполю потрібна деблокада, треба врятувати українських героїв, треба врятувати українське місто, треба деблокувати Маріуполь.

Чи планує Україна проводити деблокаду Маріуполя

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що битва на сході, зокрема за Маріуполь, буде особливо тяжкою, проте саме вона зараз у пріоритеті та може вирішити подальший хід війни.

Маріуполь треба звільнити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми застосовуємо вже, — заявив Арестович.

Позиція міжнародних партнерів

Міжнародна спільнота підтримує ідею створення принаймні гуманітарного коридору для евакуації маріупольців. Активну політику щодо цього питання намагається проводити Франція.

Так 29 березня Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалась евакуація з багатостраждального міста.

Утім після розмови Єлисейський палац заявив, що поки що Росія не виконала всі необхідні передумови для створення “зеленого коридору”.

Ідею Франції підтримали Туреччина та Греція, які готові сприяти евакуації мирних жителів.

90% Маріуполя знищено ворожою авіацією та артилерією. У місті ведуться запеклі вуличні бої, а близько 200 тисяч мирних жителів заблоковані рашистами. Дивися, яка ситуація в Маріуполі 03.04.2022.