Мариуполь нуждается в деблокаде: что это и готовы ли к ней украинские военные

Уже больше месяца Мариуполь находится в блокаде российских войск. Рашисты довели город до гуманитарного не то что кризиса, а полной катастрофы. Люди выживают без света, газа, отопления, еды, воды, связи и Интернета.

Хотя в последнее время, несмотря на препятствия россиян, Украине удается вывозить местное население гуманитарными коридорами, в городе все еще очень сложная ситуация.

За период войны захватчики похитили из Мариуполя в Россию и так называемую “ДНР” около 40 тысяч мирных жителей. Такую статистику приводит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Еще тысячи мирных жителей были зверски убиты орками. Посчитать жертвы пока что невозможно, однако ни у кого не остается сомнений в их критическом количестве.

Что такое деблокада

Деблокада — это боевые действия, которые имеют целью освободить от изоляции блокированную противником группировку войск, сил флота, важный экономический район, военную базу, город, порт и т.д.

Готовы ли военные к деблокаде Мариуполя

Мариуполь нуждается в срочной деблокаде, то есть освобождении от российской оккупации. Об этом не раз говорил полк Национальной гвардии Азов, который вместе с другими военными группированиями стоит на защите города.

Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что у Украины есть решение выхода из этой ситуации.

Об этом 2 апреля сказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь в своем видеообращении.

‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в Маріуполі



Допоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини???????? pic.twitter.com/gvWQOhettW — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Ранее основатель Азова Андрей Белецкий заверил, что вся армия Украины готова на деблокаду Мариуполя, стоит только отдать приказ.

Мариуполю сейчас не нужны бодрые брифинги или оптимистичные картинки в Facebook и Instagram. Мариуполю нужна деблокада, нужно спасти украинских героев, нужно спасти украинский город, нужно деблокировать Мариуполь.

Планирует ли Украина проводить деблокаду Мариуполя

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что битва на востоке, в частности, за Мариуполь, будет особенно тяжелой, однако именно она сейчас в приоритете и может решить дальнейший ход войны.

Мариуполь нужно освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже предпринимаем, — заявил Арестович.

Позиция международных партнеров

Международное сообщество поддерживает идею создания, по крайней мере, гуманитарного коридора для эвакуации мариупольцев. Активную политику в этом вопросе пытается проводить Франция.

Так, 29 марта Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась эвакуация из многострадального города.

Впрочем, после разговора Елисейский дворец заявил, что пока что Россия не выполнила все необходимые предпосылки для создания “зеленого коридора”.

Идею Франции поддержали Турция и Греция, которые готовы содействовать эвакуации мирных жителей.

90% Мариуполя уничтожены вражеской авиацией и артиллерией. В городе ведутся ожесточенные уличные бои, а около 200 тысяч мирных жителей заблокированы рашистами. Смотри, какая ситуация в Мариуполе 03.04.2022.