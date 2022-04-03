Мы не можем бросить Мариуполь: Арестович о второй фазе войны и решающих 2-3 недели

Мы так мечтаем о победе, и каждый раз как слышим о “решающих неделях”, то ожидаем скорого завершения войны. Люди уже стали шутить, но Алексей Арестович сразу предупреждает, что говорить об этом стоит только в контексте второй фазы, которая только сейчас начинается.

Советник главы Офиса президента считает, что результат этой войны будет решен через 2-3 недели. Об этом он сообщил Суспільному во время визита в освобожденный от оккупантов Ирпень.

Первая фаза войны решалась преимущественно действиями военных на севере. Теперь особенно тяжкой будет битва на востоке, за Мариуполь. Именно он сейчас находится в приоритете и решит дальнейший ход борьбы.

Мариуполь нужно освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже применяем.

Поэтому восточное направление и станет тем решающим сражением для нас и нашего государства, по мнению Арестовича. В зависимости от ее решения все будет ясно.

Я думаю, в нашу пользу все решится.

Откуда такая уверенность

Одной из самых больших проблем противника в этой войне, кроме того, что он избрал противником несокрушимых украинцев, есть его резервы. Их совершенно недостаточно для того, чтобы активно продолжать борьбу.

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Чтобы собрать все необходимое, ему может потребоваться около 2-3 месяцев. Однако санкции действуют гораздо быстрее и добьют экономику оккупантов еще быстрее.

Через приблизительно трое суток российские войска могут снова пойти в наступление, после того и начнется решающее сражение на 2-3 недели, которые должны дать понять, каким будет финал.

Я часто говорил 2-3 недели, но это было с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается.

А если враг пойдет снова на Киев

Алексей Арестович считает, что оккупационные войска уже не вернутся на север Киевской области. Поскольку для этого им нужно будет создать такие же группировки, как в начале полномасштабного вторжения. Они ведь на это тоже не способны.

Они сюда не вернутся точно. У них нет мобилизационного потенциала.

Уже наблюдается движение войск врага к востоку. То есть, они сначала едут в Россию, а потом уже оттуда возвращаются на поле боя. А это происходит из-за Белгорода.

Но в Белгороде с ними постоянно что-нибудь случается.

Кроме военного пути, существует еще один, чтобы дать под дыхание российским оккупантам. Читай о новых победах на дипломатическом фронте Украины.