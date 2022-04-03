Мы не можем бросить Мариуполь: Арестович о второй фазе войны и решающих 2-3 недели

Мы так мечтаем о победе, и каждый раз как слышим о “решающих неделях”, то ожидаем скорого завершения войны. Люди уже стали шутить, но Алексей Арестович сразу предупреждает, что говорить об этом стоит только в контексте второй фазы, которая только сейчас начинается.
Советник главы Офиса президента считает, что результат этой войны будет решен через 2-3 недели. Об этом он сообщил Суспільному во время визита в освобожденный от оккупантов Ирпень.
Первая фаза войны решалась преимущественно действиями военных на севере. Теперь особенно тяжкой будет битва на востоке, за Мариуполь. Именно он сейчас находится в приоритете и решит дальнейший ход борьбы.
Мариуполь нужно освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже применяем.
Мариуполь нужно освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже применяем.
Поэтому восточное направление и станет тем решающим сражением для нас и нашего государства, по мнению Арестовича. В зависимости от ее решения все будет ясно.
Я думаю, в нашу пользу все решится.
Я думаю, в нашу пользу все решится.
Одной из самых больших проблем противника в этой войне, кроме того, что он избрал противником несокрушимых украинцев, есть его резервы. Их совершенно недостаточно для того, чтобы активно продолжать борьбу.
Чтобы собрать все необходимое, ему может потребоваться около 2-3 месяцев. Однако санкции действуют гораздо быстрее и добьют экономику оккупантов еще быстрее.
Через приблизительно трое суток российские войска могут снова пойти в наступление, после того и начнется решающее сражение на 2-3 недели, которые должны дать понять, каким будет финал.
Я часто говорил 2-3 недели, но это было с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается.
Я часто говорил 2-3 недели, но это было с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается.
Алексей Арестович считает, что оккупационные войска уже не вернутся на север Киевской области. Поскольку для этого им нужно будет создать такие же группировки, как в начале полномасштабного вторжения. Они ведь на это тоже не способны.
Они сюда не вернутся точно. У них нет мобилизационного потенциала.
Они сюда не вернутся точно. У них нет мобилизационного потенциала.
Уже наблюдается движение войск врага к востоку. То есть, они сначала едут в Россию, а потом уже оттуда возвращаются на поле боя. А это происходит из-за Белгорода.
Но в Белгороде с ними постоянно что-нибудь случается.
Но в Белгороде с ними постоянно что-нибудь случается.
Кроме военного пути, существует еще один, чтобы дать под дыхание российским оккупантам. Читай о новых победах на дипломатическом фронте Украины.