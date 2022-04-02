Еще один удар под дых России! Дипломатический фронт и его новые победы

Пока наши военные мужественно и сильно дают отпор российским оккупантам, дипломатия не стоит в стороне и также забрасывает России очередные удары под дых.
А украинцы и цивилизованный мир также делают все, чтобы эта война закончилась для агрессора жестким нокаутом.
Рассказываем о новых победах дипломатического фронта Украины.
Литва первой из членов Европейского Союза заявила о полном отказе от импорта российского газа.
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал о блокировке очередного самолета, связанного с российскими олигархами.
Полиция Италии конфисковала в порту провинции Лигурия яхту стоимостью три миллиона евро, принадлежащего российскому гражданину, находящемуся под санкциями.
Полиция Италии конфисковала в порту провинции Лигурия яхту стоимостью три миллиона евро, принадлежащего российскому гражданину, находящемуся под санкциями.
Все рейсы авиакомпании Wizz Air из и в Россию отменят до 30 октября
Кстати, раньше мы публиковали интервью Давида Арахамии о переговорах, роли Абрамовича и нейтральном статусе.