Еще один удар под дых России! Дипломатический фронт и его новые победы

Пока наши военные мужественно и сильно дают отпор российским оккупантам, дипломатия не стоит в стороне и также забрасывает России очередные удары под дых.

А украинцы и цивилизованный мир также делают все, чтобы эта война закончилась для агрессора жестким нокаутом.

Рассказываем о новых победах дипломатического фронта Украины.

Поддержка мира

Штаты выделят Украине $300 млн помощи на безопасность. Речь идет о начале финансирования программы Пентагона Инициатива безопасности Украины (USAI) с целью усиления защитных возможностей Украины.

(USAI) с целью усиления защитных возможностей Украины. Сегодня во время встречи в Варшаве министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Японии Йошимиса Хаяши синхронизировали шаги для усиления санкционного давления на Россию.

Депутинизация мира

Литва первой из членов Европейского Союза заявила о полном отказе от импорта российского газа.

Изоляция РФ

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал о блокировке очередного самолета, связанного с российскими олигархами.

Полиция Италии конфисковала в порту провинции Лигурия яхту стоимостью три миллиона евро, принадлежащего российскому гражданину, находящемуся под санкциями.

Все рейсы авиакомпании Wizz Air из и в Россию отменят до 30 октября

Гуманитарная помощь

Посольство Украины в Великобритании закупило 30 бронированных карет скорой помощи на средства, собранные через платформу withukraine.org.

закупило 30 бронированных карет скорой помощи на средства, собранные через платформу withukraine.org. Германия решила предоставить 49 миллионов евро на строительство зданий для внутренне перемещенных лиц в Украине.

Правительство Японии по просьбе Верховного комиссара ООН по делам беженцев приняло решение о передаче 5000 одеял, 4500 кариматов и 8500 матрасов для нужд украинцев, вынужденных покинуть дома из-за агрессии России.

Кстати, раньше мы публиковали интервью Давида Арахамии о переговорах, роли Абрамовича и нейтральном статусе.