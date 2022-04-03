Ми не можемо кинути Маріуполь: Арестович про другу фазу війни та вирішальні 2-3 тижні

Ми так мріємо про перемогу, і щоразу як чуємо про “вирішальні тижні”, то очікуємо її швидкого завершення. Іноді навіть вже можемо пожартувати, але Олексій Арестович одразу попереджає, що говорити про це варто тільки у контексті другої фази, яка лише зараз починається.

Радник голови Офісу президента вважає, що результат цієї війни буде вирішено за 2-3 тижні. Про це він повідомив Суспільному під час візиту до звільненого від окупантів Ірпеня.

Перша фаза війни вирішувалась переважно діями військових на півночі. Тепер же особливо тяжкою буде битва на сході, за Маріуполь. Саме він зараз у пріоритеті та вирішить подальший хід боротьби.

Маріуполь треба звільнити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми застосовуємо вже.

Тож східний напрямок і стане тією вирішальною битвою для нас та нашої держави, на думку Арестовича. В залежності від її вирішення все буде зрозуміло.

Я думаю, на нашу користь все вирішиться.

Звідки така впевненість

Однією з найбільших проблем противника у цій війні, окрім того, що він обрав супротивником незламних українців, є його резерви. Їх абсолютно недостатньо для того, щоб активно продовжувати боротьбу.

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Щоб зібрати усе необхідне, йому може знадобитись близько 2-3 місяців. Проте санкції діють значно швидше і доб’ють економіку окупантів ще швидше.

Близько через три доби російські війська можуть знову піти у наступ, після того і почнеться вирішальна битва на 2-3 тижні, які мають дати зрозуміти, яким буде фінал.

Я часто казав 2-3 тижні, але це від початку другої фази. От зараз вона починається.

А якщо ворог піде знову на Київ

Олексій Арестович вважає, що окупаційні війська вже не повернуться на північ Київської області. Оскільки для цього їм потрібно буде створити такі ж угруповання, як на початку повномасштабного вторгнення. Вони ж на це теж не здатні.

Вони сюди не повернуться точно. У них немає мобілізаційного потенціалу.

Вже спостерігаються рух військ ворога на схід. Тобто вони спочатку їдуть в Росію, а потім вже звідти повертаються на поле бою. А це відбувається через Бєлгород.

Але в Бєлгороді з ними постійно щось трапляється.

Окрім військового шляху існує ще один, щоб дати під дих російським окупантам. Читай про нові перемоги на дипломатичному фронті України.