Втрати ворога на 2 квітня та трофей для ЗСУ — стисло про головне

Українські сили, які напередодні звільнили майже 30 населених пунктів, на досягнутому не зупиняються. А в Генштабі не забувають звітувати про успіхи наших армійців на різних напрямках.

Так, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого подбала про важку вогнеметну систему Буратіно російських посіпак. Тепер вона вже нікому не завдасть шкоди.

Українські військові знищили її дощенту.

ТОС-1 Буратіно та його вдосконалена версія ТОС-1А Солнцепек здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню, — пояснили в Генштабі.

На Чернігівщині протягом останніх днів росіяни лишилися більш як 50 одиниць броньованої та автотехніки.

Крім того, українським військовим вдалося захопити цікавий трофей – російську портативну систему супутникового зв’язку Аурига-1.2В.

Розробили її 2014 року для швидкісного зв’язку між підрозділами. Як бачимо, армії РФ навіть така розробка не допомогла.

Втрати Росії на 2 квітня

Публікуємо також втрати російської армії в Україні станом на 2 квітня.

близько 17 800 російських військових

631 танк

317 артилерійських систем

1776 бойових броньованих машин

100 РСЗВ

143 літаки

134 гелікоптери

54 засоби ППО

Дивіться також актуальну карту бойових дій 2 квітня та дізнайся про найбільш небезпечні напрямки фронту.