Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 квітня

ЗСУ принесли нам гарні новини про те, що близько 50 населених пунктів було звільнено від окупантів.

Однак на певних напрямках може бути досі небезпечно, тому Генштаб ЗСУ попереджає про території, де ситуація залишається загрозливою.

А міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня

Оперативна обстановка в Україні станом на 2 квітня 2022 року

З району Чорнобиля виводяться окремі підрозділи російських військ до населених пунктів Білорусі.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів загальновійськової армії.

Для затримки просування українських військ ворог здійснює руйнування об’єктів інфраструктури та мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації.

Окупанти продовжують блокувати Чернігів.

Вони завдають артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів ЗСУ.

З метою нарощування угруповання військ, ворог переміщує окремі підрозділи повітряно-десантної дивізії у район Піски Харківської області. Імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.

Противник продовжує блокувати Харків, а також здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів.

Окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку ворог здійснює вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Завдає авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк.

Основні зусилля противник зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Маріуполь.

Ворог розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне, але був зупинений на обох напрямках.

Проте прийде час — і всі українські міста будуть вільно дихати у своїй рідній країні. Читай, як люди вітають українських захисників у деокупованих містах та селах.