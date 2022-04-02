Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 апреля

ВСУ принесли нам хорошие новости о том, что около 50 населенных пунктов были освобождены от оккупантов.
Однако на определенных направлениях может быть еще опасно, поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о территории, ситуация остается угрожающей.
А министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Из района Чернобыля выводятся отдельные подразделения русских войск в населенные пункты Беларуси.
На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений общевойсковой армии.
Для задержки продвижения украинских войск враг производит разрушение объектов инфраструктуры и минирование районов местности и техники, не подлежащей эвакуации.
Оккупанты продолжают блокировать Чернигов.
Оккупанты продолжают блокировать Чернигов.
Они наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ.
С целью наращивания группировки войск враг перемещает отдельные подразделения воздушно-десантной дивизии в район Пески Харьковской области. Вероятно, в целях ведения боевых действий на Донецком направлении.
Противник продолжает блокировать Харьков, а также перегруппировать войска и артиллерийские обстрелы жилых кварталов.
Оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и содержат понтонные переправы через реку Северский Донец.
На Донецком направлении враг оказывает огневое влияние и штурмовые действия в большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк.
Главные усилия противник сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Мариуполь.
Главные усилия противник сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Мариуполь.
Враг начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное, но был остановлен на обоих направлениях.
Однако придет время — и все украинские города будут свободно дышать в своей родной стране. Читай, как люди встречают украинских защитников в деоккупированных городах и селах.