Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 апреля

ВСУ принесли нам хорошие новости о том, что около 50 населенных пунктов были освобождены от оккупантов.

Однако на определенных направлениях может быть еще опасно, поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о территории, ситуация остается угрожающей.

А министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине на 2 апреля

Оперативная обстановка в Украине на 2 апреля 2022 года

Из района Чернобыля выводятся отдельные подразделения русских войск в населенные пункты Беларуси.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений общевойсковой армии.

Для задержки продвижения украинских войск враг производит разрушение объектов инфраструктуры и минирование районов местности и техники, не подлежащей эвакуации.

Оккупанты продолжают блокировать Чернигов.

Они наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ.

С целью наращивания группировки войск враг перемещает отдельные подразделения воздушно-десантной дивизии в район Пески Харьковской области. Вероятно, в целях ведения боевых действий на Донецком направлении.

Противник продолжает блокировать Харьков, а также перегруппировать войска и артиллерийские обстрелы жилых кварталов.

Оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и содержат понтонные переправы через реку Северский Донец.

На Донецком направлении враг оказывает огневое влияние и штурмовые действия в большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк.

Главные усилия противник сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Мариуполь.

Враг начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное, но был остановлен на обоих направлениях.

Однако придет время — и все украинские города будут свободно дышать в своей родной стране. Читай, как люди встречают украинских защитников в деоккупированных городах и селах.