Люди плачут и благодарят ВСУ! Как в 50 населенных пунктах взвился родной сине-желтый флаг

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов еще около 30 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Еще 11 в Херсонской области, 4 в Харьковской области и все оккупированные города Сумщины, кроме Конотопа.

В общем, в 50 украинских сел и городков взвился наш родной сине-желтый флаг.

Сегодня здесь уже украинские защитники, а люди вышли их встречать. Они выносят гостинцы нашим воинам и спасибо, что освободили их дома от врагов.

Впрочем, пока местным жителям, которым удалось уехать, возвращаться домой опасно, ведь враг по себе оставляет много мин.

Кроме того, есть вероятность, что враг вскоре захочет попытаться взять реванш.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация в Киевской области на 1 апреля.