Потери врага 2 апреля и трофей для ВСУ – кратко о главном

Украинские силы, которые накануне освободили почти 50 населенных пунктов, на достигнутом не останавливаются. А в Генштабе не забывают отчитываться об успехах наших армейцев на разных направлениях.
Так, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого позаботилась о тяжелой огнеметной системе Буратино российских оккупантов. Теперь она уже никому не навредит.
Украинские военные уничтожили опасную технику.
ТОС-1 Буратино и его усовершенствованная версия ТОС-1А Солнцепек способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению, — пояснили в Генштабе.
ТОС-1 Буратино и его усовершенствованная версия ТОС-1А Солнцепек способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению, — пояснили в Генштабе.
В Черниговской области за последние дни россияне лишились более 50 единиц бронированной и автотехники.
Кроме того, украинским военным удалось заполучить интересный трофей – российскую портативную систему спутниковой связи Аурига-1.2В.
Разработали ее в 2014 году для скоростной связи между подразделениями. Как видим, армии РФ даже подобная разработка не помогла.
Публикуем также потери российской армии в Украине по состоянию на 2 апреля.
Напомним, что вся сожженная на территории Украины техника врага оплачивается зажиточными жителями российской глубинки.
Смотри также актуальную карту боевых действий 2 апреля и узнай о наиболее опасных направлениях фронта.