Потери врага 2 апреля и трофей для ВСУ – кратко о главном

Украинские силы, которые накануне освободили почти 50 населенных пунктов, на достигнутом не останавливаются. А в Генштабе не забывают отчитываться об успехах наших армейцев на разных направлениях.

Так, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого позаботилась о тяжелой огнеметной системе Буратино российских оккупантов. Теперь она уже никому не навредит.

Украинские военные уничтожили опасную технику.

ТОС-1 Буратино и его усовершенствованная версия ТОС-1А Солнцепек способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению, — пояснили в Генштабе.

В Черниговской области за последние дни россияне лишились более 50 единиц бронированной и автотехники.

Кроме того, украинским военным удалось заполучить интересный трофей – российскую портативную систему спутниковой связи Аурига-1.2В.

Разработали ее в 2014 году для скоростной связи между подразделениями. Как видим, армии РФ даже подобная разработка не помогла.

Потери России 2 апреля

Публикуем также потери российской армии в Украине по состоянию на 2 апреля.

около 17 800 российских военных

631 танк

317 артиллерийских систем

1776 боевых бронированных машин

100 РСЗО

143 самолета

134 вертолета

54 средства ПВО

Напомним, что вся сожженная на территории Украины техника врага оплачивается зажиточными жителями российской глубинки.

Смотри также актуальную карту боевых действий 2 апреля и узнай о наиболее опасных направлениях фронта.