Город стирают в пепел: Владимир Зеленский обратился к парламенту Греции и напомнил о Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Греции с призывом помочь с гуманитарной миссией Мариуполю.

Напомним, город Мариуполь находится в блокаде рашистов. Россияне не дают возможности организовать зелёные коридоры для эвакуации и уничтожают город и его население.

Такого не было ещё со времён Второй мировой войны, чтобы город стирали в пепел, чтобы его блокировали и уничтожали население голодом, жаждой, — акцентирует Зеленский. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Зеленский рассказал, что в когда-то полумиллионном городе до сих пор остаются около 100 тысяч людей. В то же время в городе фактически нет ни одного уцелевшего дома. Путинские войска совершали ракетные удары по больницам, роддому, жилым домам, театру, где прятались мирные жители, включая детей.

В связи с этим Зеленский напомнил, что в Мариуполе всегда проживала большая греческая община.

Руины — вот что сделали россияне с нашим мирным Мариуполем. И с вашим мирным Мариуполем.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ стремится уничтожить и Одессу, сделать там то же самое, что и в Мариуполе.

— Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности, и мы должны остановить это. Мы должны притянуть Россию к ответственности, спасти Одессу, должны найти всех депортированных Россией людей из Мариуполя и должны спасти из Мариуполя тех, кто ещё живой, — сказал глава государства.

Президент призвал создать Новый союз друзей, который может помочь Мариуполю и людям, которых депортировали силой в Россию или на оккупированные территории.

Полное видеообращение Зеленского смотрите в видео.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему так сложно эвакуировать людей из Мариуполя.