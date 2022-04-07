Місто стирають в попіл: Володимир Зеленський звернувся до парламенту Греції й нагадав про Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Греції із закликом допомогти з гуманітарною місією Маріуполю.

Нагадаємо, місто Маріуполь перебуває у блокаді рашистів. Росіяни не дають можливості організувати зелені коридори для евакуації та знищують місто і його населення.

Такого не було ще з часів Другої світової війни — щоб місто стирали в попіл, щоб його блокували і знищували населення голодом, спрагою, — акцентує Зеленський. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Президент розповів, що в півмільйонному місті й досі залишається близько 100 тис. людей. Водночас у місті фактично немає жодної неушкодженої будівлі. Путінські війська здійснювали ракетні удари по лікарнях, пологовому будинку, житлових будинках, театру, де ховалися мирні жителі, зокрема й діти.

У зв’язку з цим Зеленський нагадав, що в Маріуполі завжди проживала велика грецька громада.

Руїни — ось що зробили росіяни з нашим мирним Маріуполем. І з вашим мирним Маріуполем.

Також Володимир Зеленський наголосив, що РФ прагне зруйнувати й Одесу, зробивши там те саме, що і в Маріуполі.

— Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності, і ми мусимо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності, врятувати Одесу, маємо знайти усіх депортованих Росією людей з Маріуполя і маємо врятувати з Маріуполя тих, хто ще живий, — наголосив глава держави.

Президент закликав створити Нову спілку друзів, яка зможе допомогти Маріуполю та людям, яких депортували силою до Росії чи окупованих територій.

Повне відеозвернення дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому так складно евакуювати людей з Маріуполя.