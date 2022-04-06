Україна

Пройти майже 80 км пішки — це приреченість: чому так складно евакуювати людей з Маріуполя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 12:30

Більше відео
війна в Україні
ЗСУ звільнили від окупанта три населені пункти на Херсонщині — яка ситуація по Україні
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Власники награбованого дзвонять російським мародерам, а ті ковтають язика — СБУ перехопила розмови
Дивитись більше

Останні відео
0:04:32
Чи можлива евакуація з Маріуполя

Пройти майже 80 км пішки — це приреченість: чому так складно евакуювати людей з Маріуполя
війна в Україні
ЗСУ звільнили від окупанта три населені пункти на Херсонщині — яка ситуація по Україні
Пройти майже 80 км пішки — це приреченість: чому так складно евакуювати людей з Маріуполя
Депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН — здобутки дипломатичного фронту 6 квітня
0:03:52
Воєнний щоденник дівчинки з Маріуполя
Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
0:01:06
РФ більше не приховує бажання вчинити геноцид українців
Назвали українців пасивними нацистами: РФ вже навіть не приховує бажання геноциду нашого народу
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Власники награбованого дзвонять російським мародерам, а ті ковтають язика — СБУ перехопила розмови
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Вирішується доля нашого народу. Традиційне звернення Володимира Зеленського
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чим менше буде людей, тим більший діапазон для захисту. Начальник донецької ОВА про ситуацію в області
Більше відео
війна в Україні
Читати далі
ЗСУ звільнили від окупанта три населені пункти на Херсонщині — яка ситуація по Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь