Пройти майже 80 км пішки — це приреченість: чому так складно евакуювати людей з Маріуполя

Вчора був рівно місяць від моменту початку розмов про організацію гуманітарного коридору для виходу цивільних із Маріуполя. Поки що, за словами очільника міста пана Бойченка, результати, на жаль, не дуже втішні. Там залишається близько 130 тисяч маріупольців.

Віцепрем’єр-міністерка, яка займається організацією гуманітарних коридорів, Ірина Верещук проінформувала про стан евакуації людей з Маріуполя.

Вона сказала, що нині існує умовний гуманітарний коридор.

Люди мають пройти пішки 74 кілометри з Маріуполя до Бердянська.

Або знайти можливість подолати цей шлях на приватному авто. А далі, з Бердянська, їх уже забиратимуть автобуси до Запоріжжя.

— Окупанти не погодили цей відрізок шляху (до Маріуполя — ред.) не тільки нам, а й Міжнародному комітету Червоного Хреста. Вони з 1 квітня намагалися туди доїхати, але доїхали тільки до Мангуша.

Проте ми розуміємо, що пройти майже 80 кілометрів пішки — це приреченість.

Міністерка повідомила, що життя людей в Маріуполі залежить від рішення Путіна про евакуацію. Адже до нього звертався і Папа Римський, і Байден, і Макрон з проханням організувати гуманітарні коридори.

— Зараз є примарна надія на спецоперацію Туреччини. Пан Ердоган звернувся (до Росії — ред.). Зараз розробляється план евакуації турецьких громадян, а з ними й наших, які мають право бути врятованими.

Окупанти намагаються зламати й інші міста України. Раніше ми розповідали про те, як живе Херсон.