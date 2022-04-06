Обречены идти почти 80 км пешком: почему так сложно эвакуировать людей из Мариуполя

Вчера был ровно месяц с момента начала разговоров об организации гуманитарного коридора для выхода граждан из Мариуполя. Пока, по словам главы города Бойченко, результаты, к сожалению, не очень утешительные. Там остается около 130 тысяч мариупольцев.

Вице-премьер-министр, которая занимается организацией гуманитарных коридоров, Ирина Верещук проинформировала о состоянии эвакуации людей из Мариуполя.

Она сказала, что в настоящее время существует условный гуманитарный коридор.

Люди должны пройти пешком 74 километра из Мариуполя в Бердянск.

Или найти возможность проделать этот путь на частном авто. А дальше, из Бердянска, их уже будут забирать автобусы в Запорожье.

— Оккупанты не согласовали этот отрезок пути (в Мариуполь — ред.) не только нам, но и Международному комитету Красного Креста. Они с 1 апреля пытались туда доехать, но доехали только до Мангуша.

Однако мы понимаем, что пройти почти 80 километров пешком — это обреченность.

Министр сообщила, что жизнь людей в Мариуполе зависит от решения Путина об эвакуации. К нему ведь обращался и Папа Римский, и Байден, и Макрон с просьбой организовать гуманитарные коридоры.

— Сейчас есть призрачная надежда на спецоперацию Турции. Господин Эрдоган обратился (в Россию — ред.). Сейчас разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а с ними и наших, имеющих право быть спасенными.

Оккупанты пытаются сломать и другие города Украины. Ранее мы рассказывали о том, как живет Херсон.