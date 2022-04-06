Украина

Обречены идти почти 80 км пешком: почему так сложно эвакуировать людей из Мариуполя

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 апреля 2022, 12:30

Больше видео
війна в Україні
ВСУ освободили от оккупанта три населенных пункта в Херсонской области — какая ситуация по Украине
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Опасность не миновала! Как сейчас живет Киев и можно ли уже приезжать
Обречены идти почти 80 км пешком: почему так сложно эвакуировать людей из Мариуполя
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 апреля
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры
Смотреть больше

Последние видео
0:04:32
Чи можлива евакуація з Маріуполя

Обречены идти почти 80 км пешком: почему так сложно эвакуировать людей из Мариуполя
війна в Україні
ВСУ освободили от оккупанта три населенных пункта в Херсонской области — какая ситуация по Украине
Санкції проти Росії
Депутинизация, новые санкции, идеи реформировать ООН — успехи дипломатического фронта 6 апреля
0:03:52
Воєнний щоденник дівчинки з Маріуполя
Долина смертной тени. Дневник 15-летней девочки из Мариуполя поразил тысячи людей
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Опасность не миновала! Как сейчас живет Киев и можно ли уже приезжать
Обречены идти почти 80 км пешком: почему так сложно эвакуировать людей из Мариуполя
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 апреля
0:01:06
РФ більше не приховує бажання вчинити геноцид українців
Назвали украинцев пассивными нацистами: РФ уже не скрывает желания геноцида нашего народа
0:03:33
Особисті дані російських мародерів з'явилися у мережі - власники награбованого вже телефонують рашистам
Владельцы награбленного звонят российским мародерам, а те глотают язык — СБУ перехватила разговоры
0:06:50
Звернення Зеленського 6 квітня
Решается судьба нашего народа. Традиционное обращение Владимира Зеленского
0:03:39
Яка ситуація в Донецькій області
Чем меньше будет людей, тем больше диапазон защиты. Начальник донецкой ОВА о ситуации в области
Больше видео
війна в Україні
Читать дальше
ВСУ освободили от оккупанта три населенных пункта в Херсонской области — какая ситуация по Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь