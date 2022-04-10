Смерчі та 66 обстрілів Харкова за день. Яка ситуація у місті 10 квітня

Харків лише за цю добу обстріляли 66 разів, поранено дев’ять осіб. Окупанти не припиняють нищити інфраструктуру міста. За даними міської влади, у місті вже зруйновано понад 1700 будинків.

Спальний мікрорайон Салтівка з першого дня і по сьогодні знаходиться під ворожими обстрілами. Багатоповерхівки тут стоять без вікон, подекуди без стін. Досі у підвалах знищених багатоповерхівок живуть люди.

В іншому мікрорайоні, російські війська скинули бомбу, вибух якої зруйнував навіть підвал, де ховалися мешканці, які досі не виїхали з Харкова. Рятувальникам вдалося врятувати з будинку сімох мешканців без серйозних травм.

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Місцеві жителі кажуть, що бачили снаряди, які спускалися на парашутах. Це Смерчі, після них утворюються вирви до п’яти метрів.

Також сьогодні було чути вибухи в Дніпрі — знищено аеропорт та інфраструктурні будівлі.