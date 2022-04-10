Вибухи у Дніпрі: знищено аеропорт та інфраструктурні будівлі

Російські військові завдали по Дніпру новий, четвертий ракетний удар. Обстріли тривають з ночі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд.
Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд.
Після третьої атаки в аеропорту рятувальники надавали допомогу пораненим — п’ятеро із них постраждали. І цифри можуть зрости: Росія вдарила ракетами по багатьох районах області.
У військовій адміністрації звітують, що попри потужні ракетні атаки ворогом, система протиповітряної оборони спрацювала добре — над областю збили два ворожі безпілотники.
Речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка заявила про наслідки нічної ракетної атаки:
Всі пожежі, які виникали внаслідок обстрілів були швидко ліквідовані нашими вогнеборцями. Унаслідок пожеж є лише один постраждалий у самому місті Дніпро, на інфраструктурному об’єкті.
Всі пожежі, які виникали внаслідок обстрілів були швидко ліквідовані нашими вогнеборцями. Унаслідок пожеж є лише один постраждалий у самому місті Дніпро, на інфраструктурному об’єкті.
Про загальну ситуацію на фронті та позиції росіян розповів заступник керівника ОП Олексій Арестович — читай у матеріалі.