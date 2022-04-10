Україна

Вибухи у Дніпрі: знищено аеропорт та інфраструктурні будівлі

Вікторія Мельник, практикантка сайту 10 Квітня 2022, 18:29

Більше відео
0:07:34
Ситуація у Київській області 10.04.2022 - розповідає генерал Павлюк
За тиждень на Київщині знешкодили тисячі боєприпасів: коли можна повертатися та куди звертатися для розмінування оселі
0:05:09
Олексій Арестович розповів про ситуацію н афронті станом на 10.04
Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04
Евакуаційні потяги 10.04
Евакуація в Україні 10 квітні: гуманітарні коридори та Укрзалізниця
0:00:55
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 10.04.2022
ЗСУ відбивають атаки на Донбасі: ситуація на фронті та втрати ворога 10 квітня
Дивитись більше

Останні відео
0:07:34
Ситуація у Київській області 10.04.2022 - розповідає генерал Павлюк

За тиждень на Київщині знешкодили тисячі боєприпасів: коли можна повертатися та куди звертатися для розмінування оселі
0:03:50
Як Чехія підтримує Україну у війні проти Росії
І словом, і ділом: як Чехія підтримує Україну у складні часи
0:01:17
Вибухи в Дніпрі: що відомо?
Вибухи у Дніпрі: знищено аеропорт та інфраструктурні будівлі
0:05:09
Олексій Арестович розповів про ситуацію н афронті станом на 10.04
Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04
Як український Шахтар підтримав Україну та вшанував пам'ять загиблих дітей
176 іграшок створили сектор янголів. Як Шахтар вийшов на дружній матч у Греції
Білоруський хірург провів найскладнішу операція та витягнув кулю з серця українського військового
Народився у бронежилеті! Як українському військовому витягли кулю з серця
Евакуаційні потяги 10.04
Евакуація в Україні 10 квітні: гуманітарні коридори та Укрзалізниця
0:00:55
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 10.04.2022
ЗСУ відбивають атаки на Донбасі: ситуація на фронті та втрати ворога 10 квітня
Борис Джонсон та Укрзалізниця
Я чув, вас тут називають “залізні люди”. Як Борис Джонсон звернувся до залізничників та “українізував” прізвище
Ситуація на дипломатичному фронті станом на 10 квітня
Мільярди євро допомоги та відновлення роботи посольств у Києві — добрі новини для України на дипломатичному фронті
Більше відео
Як Чехія підтримує Україну у війні проти Росії
Читати далі
І словом, і ділом: як Чехія підтримує Україну у складні часи
Олексій Арестович розповів про ситуацію н афронті станом на 10.04
Читати далі
Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь