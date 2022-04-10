ЗСУ відбивають атаки на Донбасі: ситуація на фронті та втрати ворога 10 квітня

Уже 46 днів українці, як один, пліч-о-пліч захищають свої кордони від російських орків. І це нам вдається!

За минулу добу наші воїни відбили вісім атак рашистів у Донецькій та Луганській областях, а Повітряні сили ЗСУ знищили 13 ворожих цілей у небі. Генштаб ЗСУ ділиться оперативною інформацією щодо стану на фронті 10 квітня.

Втрати росіян за час війни

особовий склад — близько 19 300 осіб;

танки — 722 од;

бойові броньовані машини — 1 911 од;

артилерійські системи — 342 од;

РСЗВ — 108 од;

засоби ППО — 55 од;

літаки — 152 од;

гелікоптери — 137 од;

автомобільна техніка — 1 384 од;

кораблі/катери — 7 од;

цистерни з ПММ — 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 шт.;

спеціальна техніка — 25 шт.;

пускові установки ОТРК/ТРК — 4 шт.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 квітня Генштаб ЗСУ розповідає де точаться бої, а на яких напрямках може бути небезпечно станом на 10 квітня.

Ситуація на фронті за напрямками

На Слобожанському напрямку росіяни частково блокують та обстрілюють Харків , намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Ізюму .

У Донецькому і Таврійському районах ворог обстрілює більшість напрямків, намагаються встановити повний контроль над Маріуполем .

напрямку росіяни частково блокують та обстрілюють , намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі . У і районах ворог обстрілює більшість напрямків, намагаються встановити повний контроль над . На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над Олександрівкою, проте успіху не мав. Продовжується артилерійний обстріл Нововоронцовки, Мар’янського, Новогригорівки та Шевченкового.

напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над Олександрівкою, проте успіху не мав. Продовжується артилерійний обстріл Нововоронцовки, Мар’янського, Новогригорівки та Шевченкового. На тимчасово зайнятих територіях Харківської , Запорізької та Херсонської областей росіяни розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки. Проте їм не вистачає кваліфікованого лікарського персоналу та медикаментів.

, та областей росіяни розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки. Проте їм не вистачає кваліфікованого лікарського персоналу та медикаментів. Поблизу Мелітополя (Запорізька область) російські загарбники обшукують помешкань цивільного населення та допитують місцевих про особисті дані близьких родичів, намагаються знайти інформацію про українських військових.

Тим часом на Київщині, Чернігівщині та Сумщині поліція та правозахисні організації продовжують фіксувати докази злочинів росіян у звільнених населених пунктах. Дивися, чому жертви серед місцевого населення не були випадковими.