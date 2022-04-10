ЗСУ відбивають атаки на Донбасі: ситуація на фронті та втрати ворога 10 квітня

Уже 46 днів українці, як один, пліч-о-пліч захищають свої кордони від російських орків. І це нам вдається!
За минулу добу наші воїни відбили вісім атак рашистів у Донецькій та Луганській областях, а Повітряні сили ЗСУ знищили 13 ворожих цілей у небі. Генштаб ЗСУ ділиться оперативною інформацією щодо стану на фронті 10 квітня.
Тим часом на Київщині, Чернігівщині та Сумщині поліція та правозахисні організації продовжують фіксувати докази злочинів росіян у звільнених населених пунктах. Дивися, чому жертви серед місцевого населення не були випадковими.