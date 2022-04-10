Україна

ЗСУ відбивають атаки на Донбасі: ситуація на фронті та втрати ворога 10 квітня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Квітня 2022, 11:32
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