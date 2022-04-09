Це були не випадкові жертви! Поліція та правозахисники фіксують звірства окупантів

Російські армійці без жодного суду і слідства фактично страчували людей на окупованих територіях Київщини, Сумщини та інших регіонів. Навіть страшно уявити, що які ще відкриються факти злочинів росіян після звільнення Маріуполя і Донбасу.

Поліція підтверджує, що знайдені в братських могилах на Київщині тіла мають прицільні постріли в голову, тобто це не випадкові жертви.

На багатьох тілах ми бачимо кульові поранення в скроню або тіло, тобто дуже багато людей загинуло безпосередньо від пострілу з автоматичної зброї або зі снайперської гвинтівки. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Про це розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Правозахисна організація Amnesty International також опублікувала свої підтвердження цього. Фахівці опитали десятки людей із сіл і міст недалеко від Києва. Організація фіксує, перевіряє, порівнює різні свідчення, фото та відео звірських убивств неозброєних людей.

У звільненому селі Ягідне на Чернігівщині путінські нелюди майже місяць тримали в заручниках понад 300 людей. Серед них були немовлята, люди з інвалідністю, немічні. Дивися, яка ситуація в Чернігівській області 09.04.2022.