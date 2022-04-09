Ексгумація тіл триває в Бучі. Місто відкриває нові звірства окупантів

У звільненій від російських загарбників Бучі розпочалася ексгумація тіл мешканців, яких під час окупації ховали біля церкви. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

До масового поховання разом з прем’єр-міністром приїхали європейські урядники.

Аби на власні очі побачити звірства, які вчиняли у Бучі російські окупанти.

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Щоразу після знімань тут, у Бучі, ставиш собі питання — чи можуть бути кадри ще жахливішими, а знімання ще страшнішими. І щоразу коли повертаєшся сюди, на нову локацію — де є нові злочини Росії проти людяності — розумієш, що межі звірств окупантів просто не існує.

На території храму чергове поховання мирних людей. Поруч із церквою святого апостола Андрія — чорні мішки. У них люди, яких вбили російські солдати під час окупації Бучі. Частина жителів загинула під час обстрілу міста артилерією.

Чи ти велосипедист, чи пішохід — по цивільному населенню загарбники вели вогонь без розбору, — розповідає настоятель храму Андрій.

– Морг забитий тілами, холодильники не працюють, бо немає світла. По вулицях лежать багато вбитих. А на кладовище дістатися неможливо, тому що всі автомобілі, які рухалися — розстрілювали. І місцева влада звернулася — чи не проти ми, щоб на цій території тимчасово похоронити людей.

Це було 10 березня. Збирали трупи так само під обстрілами, — згадує настоятель.

Викопали першу яму і там поховали 67 людей. Потім була ще одна яма — там вже не пам’ятає, скільки. І ще одна.

– Хоронили, ну, вбивали ж кожен день. І це не всі поховання, які є в Бучі. Поховання, де находять в одному місці до 10 людей там. Після тортур, зі зв’язаними за спиною руками, перев’язаними очима. Яких вбивали вистрілом в потилицю.

Детальніше дивись у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми публікували реакцію світу на звірства росіян у Бучі.