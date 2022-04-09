Эксгумация тел продолжается в Буче. Город открывает новые зверства оккупантов

В освобожденной от российских захватчиков Буче началась эксгумация тел жителей, которых во время оккупации хоронили возле церкви. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

К массовому захоронению вместе с премьер-министром приехали европейские чиновники.

Чтобы своими глазами увидеть зверства, которые совершали в Буче российские оккупанты.

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Каждый раз после съемок здесь, в Буче, задаешься вопросом: могут ли быть кадры еще ужаснее, а съемки еще страшнее. И каждый раз, когда возвращаешься сюда, на новую локацию — где есть новые преступления России против людей — понимаешь, что пределов зверств оккупантов просто не существует.

На территории храма очередное захоронение мирных людей. Рядом с церковью святого апостола Андрея черные мешки. В них люди, убитые русскими солдатами во время оккупации Бучи. Часть жителей погибли при обстреле города артиллерией.

Ты велосипедист или пешеход — по гражданскому населению захватчики вели огонь без разбора, — рассказывает настоятель храма Андрей.

— Морг забит телами, холодильники не работают, потому что нет света. По улицам лежат многие убитые. А на кладбище добраться невозможно, потому что все двигавшиеся автомобили — расстреливали. И местные власти обратились — не против ли мы, чтобы на этой территории временно похоронить людей.

Это было 10 марта. Собирали трупы также под обстрелами, — вспоминает настоятель.

Выкопали первую яму и там похоронили 67 человек. Потом была еще одна яма – там уже не помнит, сколько. И еще одна.

– Оккупанты убивали каждый день. И это не все погребения, которые есть в Буче. Захоронения, где находятся в одном месте до 10 человек. После пыток со связанными за спиной руками, перевязанными глазами. Их убивали выстрелом в затылок.

Подробнее смотри в сюжете.

Напомним, ранее мы публиковали реакцию мира на зверства россиян в Буче.