Катували, трощили, розстрілювали: жителі Чернігівщини розповіли про те, як місяць були в заручниках рашистів

У звільнених районах Чернігівщини активно працюють рятувальники та сапери, адже російські варвари просто всіяли землю мінами, снарядами та вибухівкою.
Однак попри небезпеку в міста і села повертаються люди, а отже життя продовжується.
У звільненому селі Ягідне на Чернігівщині путінські нелюди майже місяць тримали в заручниках понад 300 людей. Серед них були немовлята, люди з інвалідністю, немічні. Хтось так і не дочекався звільнення.
Самі села потрощені та розграбовані російськими загарбниками.
Дивись, що розповіли місцеві жителі про звірства рашистів.
Жителі столиці, попри прохання мера Кличка, поступово приїжджають у місто. Кияни повертаються додому на автівках. Дивися, яка сьогодні ситуація на трасі.