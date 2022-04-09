Пытали, крушили, расстреливали: жители Черниговской области рассказали о том, как месяц были в заложниках у рашистов

В освобожденных районах Черниговской области активно работают спасатели и саперы, ведь российские варвары просто усеяли землю минами, снарядами и взрывчаткой.

Однако, несмотря на опасность, в города и села возвращаются люди, а значит жизнь продолжается.

В освобожденном селе Ягодное в Черниговской области путинские изверги почти месяц держали в заложниках более 300 человек. Среди них были младенцы, люди с инвалидностью, беспомощные. Кто-то так и не дождался освобождения.

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Сами села разбиты и разграблены российскими захватчиками.

Смотри, что рассказали местные жители о зверствах рашистов.

Жители столицы, несмотря на просьбу мэра Кличко, постепенно приезжают в город. Киевляне возвращаются домой на машинах. Смотри, какая сейчас ситуация на трассе.