Украина

Пытали, крушили, расстреливали: жители Черниговской области рассказали о том, как месяц были в заложниках у рашистов

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 09 апреля 2022, 19:36

Больше видео
0:11:06
Звернення Резнікова до країн-партнерів - інтерв'ю міністра оборони від 9.04.2022
Если это дело отложить, то же самое будет и в Европе — обращение Резникова к странам-партнерам
Пытали, крушили, расстреливали: жители Черниговской области рассказали о том, как месяц были в заложниках у рашистов
Снова удар под Рубежным: что делать при отравлении азотной кислотой и как уберечь свою жизнь
0:04:02
Київ
Наконец-то домой! Киевляне возвращаются в столицу, въезды в город переполнены
0:04:19
Одеська область страждає від ракетних ударів
Если враг попытается приблизиться к Одессе, вернется грузом 200: ситуация в области и взрывы в Черноморске
Смотреть больше

Последние видео
0:03:30
Як українські діти навчаються за кордоном

Осваивают язык прямо на уроках: как украинские дети-беженцы учатся за границей
0:04:19
Ситуація в Чернігові 9.04.2022
Пытали, крушили, расстреливали: жители Черниговской области рассказали о том, как месяц были в заложниках у рашистов
0:11:06
Звернення Резнікова до країн-партнерів - інтерв'ю міністра оборони від 9.04.2022
Если это дело отложить, то же самое будет и в Европе — обращение Резникова к странам-партнерам
Пытали, крушили, расстреливали: жители Черниговской области рассказали о том, как месяц были в заложниках у рашистов
Снова удар под Рубежным: что делать при отравлении азотной кислотой и как уберечь свою жизнь
0:04:02
Київ
Наконец-то домой! Киевляне возвращаются в столицу, въезды в город переполнены
0:04:19
Одеська область страждає від ракетних ударів
Если враг попытается приблизиться к Одессе, вернется грузом 200: ситуация в области и взрывы в Черноморске
0:02:49
Баштанка
Как маленькие городки героически удерживают подступы к большим — история Баштанки
Сексуальні злочини окупантів
Российские военные насиловали детей: Денисова рассказала об уже известных случаях
0:07:33
Звільнена Київщина
Есть ли угроза новой эскалации в Киеве и где еще опасно? Разъяснения от Минобороны
0:03:37
Як українці допомагають тваринам
Из-за войны осиротели не только дети. Как украинцы помогают брошенным животным во время войны
Больше видео
Як українські діти навчаються за кордоном
Читать дальше
Осваивают язык прямо на уроках: как украинские дети-беженцы учатся за границей
Звернення Резнікова до країн-партнерів - інтерв'ю міністра оборони від 9.04.2022
Читать дальше
Если это дело отложить, то же самое будет и в Европе — обращение Резникова к странам-партнерам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь