Пытали, крушили, расстреливали: жители Черниговской области рассказали о том, как месяц были в заложниках у рашистов

В освобожденных районах Черниговской области активно работают спасатели и саперы, ведь российские варвары просто усеяли землю минами, снарядами и взрывчаткой.
Однако, несмотря на опасность, в города и села возвращаются люди, а значит жизнь продолжается.
В освобожденном селе Ягодное в Черниговской области путинские изверги почти месяц держали в заложниках более 300 человек. Среди них были младенцы, люди с инвалидностью, беспомощные. Кто-то так и не дождался освобождения.
Сами села разбиты и разграблены российскими захватчиками.
Смотри, что рассказали местные жители о зверствах рашистов.
Жители столицы, несмотря на просьбу мэра Кличко, постепенно приезжают в город. Киевляне возвращаются домой на машинах. Смотри, какая сейчас ситуация на трассе.