Наконец-то домой! Киевляне возвращаются в столицу, въезды в город переполнены

Киевляне, несмотря на просьбы городского главы Виталия Кличка, постепенно возвращаются домой. И хотя город еще не восстановил все свои жизнедеятельные функции и не готов полноценно удовлетворить все потребности – людей тяжело остановить, потому что родные стены греют.

Пока работает одна трасса на въезд в столицу с юга и запада. Однако постепенно восстанавливают движение и на других.

Большинство киевлян хоть и знают о призывах власти и опасности, все равно очень спешат вернуться в родные дома. Всех на въезде проверяют правоохранители.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Некоторые из тех, кто спешит в столицу, хотят поменять вещи с зимних на весенние и вернуться в более безопасные регионы. Однако большинство настроено остаться в Киеве и области.

Кроме того, люди рассказывают, что нужно возвращаться к работе, чтобы восстанавливать экономику.

Напомним, ранее мы рассказывали об опасных направлениях и местах, где ведутся бои 9 апреля.