Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 9 апреля

Как говорит известная пословица, “баба с воза… легче”. Ее можно было бы трансформировать в “москаль с дороги… было бы безопаснее”. К сожалению, пока еще не все российские оккупанты воспользовались акционным транзитом от Укравтодора сразу до девятого круга ада, который обеспечили наши котики ВСУ.

Поэтому Генштаб предупреждает украинцев об опасных направлениях и сообщает, где ведутся бои и какие направления опасны.

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 апреля

Оперативная обстановка в Украине 9 апреля 2022 года

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, нанося ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск.

Оккупанты не оставляют попыток наступления в направлении населенных пунктов Попасная, Рубежное и Северодонецк. Успехом не увенчались.

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался нанести поражение подразделениям ВСУ, но цели не достиг.

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск из территории Сумской области в РФ.

Враг имеет серьезные проблемы с комплектованием воинских частей. Более 80% личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях.

Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 в РФ.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм и прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Солодкое.

В районах населенных пунктов Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались пойти на штурм, успехом не увенчалось.

Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника по всем направлениям, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Когда становится грустно на душе, смотри, как менялась карта военных действий в Украине и продолжай верить в ВСУ.

Кроме того, нужно помнить, что когда настанет день и закончится война, нам придется не только обниматься, как в песне Океана Эльзы, но и поддерживать взрывотехников, пока они будут разминировать наши свободные территории. Читай, как обезвреживают снаряды в Харькове и пригороде.