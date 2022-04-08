Перчатки горят: что увидели журналисты во время разминирования Харьковской области

Каждый день до сотни вызовов. Взрывотехники обезвреживают снаряды в Харькове и пригороде. Рашисты с первого дня полномасштабной войны накрывают огнем нашу страну.

Больницы, школы, жилые дома, дворы, детские площадки — все они усеяны боеприпасами от Градов, Смерчей, кассетными элементами бомб и т.д.

Взрывотехники убедительно просят не трогать их, а звонить в ГСЧС. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

В одном из некогда наиболее заселенных спальных районов Харькова сейчас пусто. Снарядами из Градов усыпана вся Салтовка — рашисты разрушили сотни домов, убивая их жителей.

Приезжая на вызов, взрывотехники обследуют дворы, находят снаряды, иногда случаются даже те, что пролежали в земле несколько недель.

Начальник пиротехнической группы межрегионального центра разминирования ГСЧС Украины Игорь Овчарук говорит:

— Ни в коем случае самим не трогать снаряды. Звонить по телефону 101 или 112. Обращайтесь в полицию, старайтесь обходить опасные предметы.

Также одной из главных задач в Харьковской области является разминирование полей. Ведь, несмотря на войну, область планирует засеять 60-80% полей.

Однако спасатели собирают и обезвреживают снаряды не только в Харькове. Ранее мы рассказывали о том, как проходит разминирование в Бородянке.