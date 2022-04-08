Перчатки горят: что увидели журналисты во время разминирования Харьковской области

Каждый день до сотни вызовов. Взрывотехники обезвреживают снаряды в Харькове и пригороде. Рашисты с первого дня полномасштабной войны накрывают огнем нашу страну.
Больницы, школы, жилые дома, дворы, детские площадки — все они усеяны боеприпасами от Градов, Смерчей, кассетными элементами бомб и т.д.
Взрывотехники убедительно просят не трогать их, а звонить в ГСЧС.
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Взрывотехники убедительно просят не трогать их, а звонить в ГСЧС.
В одном из некогда наиболее заселенных спальных районов Харькова сейчас пусто. Снарядами из Градов усыпана вся Салтовка — рашисты разрушили сотни домов, убивая их жителей.
Приезжая на вызов, взрывотехники обследуют дворы, находят снаряды, иногда случаются даже те, что пролежали в земле несколько недель.
Начальник пиротехнической группы межрегионального центра разминирования ГСЧС Украины Игорь Овчарук говорит:
— Ни в коем случае самим не трогать снаряды. Звонить по телефону 101 или 112. Обращайтесь в полицию, старайтесь обходить опасные предметы.
Также одной из главных задач в Харьковской области является разминирование полей. Ведь, несмотря на войну, область планирует засеять 60-80% полей.
Однако спасатели собирают и обезвреживают снаряды не только в Харькове. Ранее мы рассказывали о том, как проходит разминирование в Бородянке.