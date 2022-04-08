Рукавиці горять: що побачили журналісти під час розмінування Харківщини

Щодня до сотні викликів. Вибухотехніки знешкоджують снаряди у Харкові та передмісті. Рашисти з першого дня повномасштабної війни накривають вогнем нашу країну.
Лікарні, школи, житлові будинки, подвір’я, дитячі майданчики — всі вони всіяні боєприпасами з Градів, Смерчів, касетними елементами бомб тощо.
Вибухотехніки наполегливо просять не чіпати їх, а телефонувати в ДСНС.
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Вибухотехніки наполегливо просять не чіпати їх, а телефонувати в ДСНС.
В одному з колись найбільш заселених спальних районів Харкова нині порожньо. Снарядами з Градів всипана вся Салтівка — рашисти зруйнували сотні будинків, вбиваючи їхніх мешканців.
Приїжджаючи на виклик, вибухотехніки обстежують подвір’я, знаходять снаряди, інколи натрапляють на ті, що пролежали в землі кілька тижнів.
Начальник піротехнічної групи міжрегіонального центру розмінування ДСНС України Ігор Овчарук каже:
— У жодному випадку самим не чіпати снаряди. Телефонувати 101 або 112. Звертайтеся в поліцію, намагайтеся обходити небезпечні предмети.
Також одним із головних завдань на Харківщині є розмінування полів. Адже попри війну, область планує засіяти 60-80% полів.
Проте рятувальники збирають та знешкоджують снаряди не тільки в Харкові. Раніше ми розповідали про те, як проходить розмінування в Бородянці.