Рукавиці горять: що побачили журналісти під час розмінування Харківщини

Щодня до сотні викликів. Вибухотехніки знешкоджують снаряди у Харкові та передмісті. Рашисти з першого дня повномасштабної війни накривають вогнем нашу країну.

Лікарні, школи, житлові будинки, подвір’я, дитячі майданчики — всі вони всіяні боєприпасами з Градів, Смерчів, касетними елементами бомб тощо.

Вибухотехніки наполегливо просять не чіпати їх, а телефонувати в ДСНС. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

В одному з колись найбільш заселених спальних районів Харкова нині порожньо. Снарядами з Градів всипана вся Салтівка — рашисти зруйнували сотні будинків, вбиваючи їхніх мешканців.

Приїжджаючи на виклик, вибухотехніки обстежують подвір’я, знаходять снаряди, інколи натрапляють на ті, що пролежали в землі кілька тижнів.

Начальник піротехнічної групи міжрегіонального центру розмінування ДСНС України Ігор Овчарук каже:

— У жодному випадку самим не чіпати снаряди. Телефонувати 101 або 112. Звертайтеся в поліцію, намагайтеся обходити небезпечні предмети.

Також одним із головних завдань на Харківщині є розмінування полів. Адже попри війну, область планує засіяти 60-80% полів.

Проте рятувальники збирають та знешкоджують снаряди не тільки в Харкові. Раніше ми розповідали про те, як проходить розмінування в Бородянці.