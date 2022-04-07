Прибирання лише після розмінування. У звільненій Бородянці надзвичайники показали як жили російські “свині”

Після звільнення від окупантів в Бородянці досі триває розмінування. Однак це не єдина проблема, що залишилась після росіян.

Цілу гору непотребу, російських харчів, вкрадених окупантами у місцевого населення речей та пляшок з-під алкоголю — усе це бородянські надзвичайники вигребли зі своєї частини. Ще кілька діб тому, окупанти облаштовували там свій нічліг.

Однак найбільше вражає інше. За парканом ритуальних послуг окупанти облаштували собі баню. Коли ж довелось тікати, то покидали все.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Проте нині не до ремонтів та наведення порядків. Після обстрілів з систем залпового вогню Ураган, на саперів ДСНС чекає ще багато роботи.

Ретельно, сантиметр за сантиметром, вибухотехніки прочісують місцевість. Небезпечні елементи знаходять навіть на дитячих майданчиках.

Лише після повного розмінування, можна буде почати розбирати завали. Адже під ними ще можуть бути люди.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців і світу на 42 день війни Росії проти України. Президент України повідомив, що російські військові змінили тактику.