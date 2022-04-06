Російські військові змінили тактику. Нове звернення Зеленського 6 квітня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і світу на 42 день війни Росії проти України.
Якщо не буде справді болісного пакета санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі, — сказав президент.
Якщо не буде справді болісного пакета санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі, — сказав президент.
Дивись повне відео звернення Зеленського 6 квітня:
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чому Росія порушила усі закони ведення війни.