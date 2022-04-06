Україна

Російські військові змінили тактику. Нове звернення Зеленського 6 квітня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 07 Квітня 2022, 00:30
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