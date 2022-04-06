За звірства у Бучі! США оголосили потужні санкції проти Росії, дітей Путіна, сім’ї Лаврова і не тільки

Президент США Джо Байден рішуче відреагував на факти звірства російської армії у звільненому місті Буча.

Сполучені Штати Америки, Велика сімка та ЄС не стоять осторонь цієї трагедії та продовжують накладати серйозні санкції проти Росії.

Адже звірства, які відбулися в Бучі та інших українських містах, не повинні лишатися безкарними.

Нові санкції проти Росії

Введення санкцій проти Ощадбанку та Альфа-банку, які повністю блокують їхню роботу за межами Росії.

Відтепер громадяни США не зможуть ніяк інвестувати чи співпрацювати з цими банками.

США вводять повне блокування понад двох третин банківського сектора РФ

Росії прогнозують форсовану інфляцію, яка на сьогодні вже досягла 15%.

Заборона здійснювати будь-які інвестиції на територію Росії.

Вона стосується американських виробників, енергетичних компаній, великих роздрібних торговців, фінансових установ, юридичних та консалтингових фірм тощо.

США має намір повністю ізолювати російську економіку.

Введення санкції проти Михайла Мішустіна та Дмитра Медведєва.

Їх відключають від фінансової системи Сполучених Штатів та заморожує усі наявні активи.

Адже ці люди збагатилися на росіянах, а також надають підтримку Путіну у війні проти України.

Також під ці санкції підпали дорослі діти Путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова.

Президент Америки Джо Байден не став мовчати й оголосив про новий пакет санкцій у своєму Twitter.

Я чітко дав зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну за свої звірства в Бучі. Сьогодні, разом зі своїми союзниками та партнерами ми оголошуємо про новий раунд руйнівних санкцій.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

Росія розпочала не просто війну, а справжній геноцид українського населення, вона порушила всі права людини.

Виникає питання, що вона досі робить в Раді безпеки ООН? Ми розповіли, як Україна відстоює право на справедливість.