За звірства у Бучі! США оголосили потужні санкції проти Росії, дітей Путіна, сім’ї Лаврова і не тільки

Президент США Джо Байден рішуче відреагував на факти звірства російської армії у звільненому місті Буча.

Сполучені Штати Америки, Велика сімка та ЄС не стоять осторонь цієї трагедії та продовжують накладати серйозні санкції проти Росії.

Адже звірства, які відбулися в Бучі та інших українських містах, не повинні лишатися безкарними.

Відтепер громадяни США не зможуть ніяк інвестувати чи співпрацювати з цими банками.

Росії прогнозують форсовану інфляцію, яка на сьогодні вже досягла 15%.

Вона стосується американських виробників, енергетичних компаній, великих роздрібних торговців, фінансових установ, юридичних та консалтингових фірм тощо.

США має намір повністю ізолювати російську економіку.

Їх відключають від фінансової системи Сполучених Штатів та заморожує усі наявні активи.

Адже ці люди збагатилися на росіянах, а також надають підтримку Путіну у війні проти України.

Президент Америки Джо Байден не став мовчати й оголосив про новий пакет санкцій у своєму Twitter.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz