Помер головний блазень Путіна! Чим запам’ятався Жириновський

Володимир Жириновський помер. Блазень із роду кремлівських. Його називали серед своїх “великим молодцем”, а особистість визначали як масштабну, що сильно вплинула на історію розвитку політичної системи терористичної Росії.

Перші повідомлення, що Володимир Жириновський помер, з’являлися давно, але побажання українців були ще раніше. Хоча для нас він не був живим і тоді, коли дихав.

Тепер же інформація стала офіційною. Спікер Думи В’ячеслав Володін повідомив у Telegram звістку, що сьогодні гріє душу не менше, аніж втрати російської окупантської армії в Україні.

Плювався отрутою цей так званий політик у бік України вже давно. Він закликав зруйнувати нашу батьківщину і навіть промовився щодо точної дати початку повномасштабного вторгнення.

Чим ще запам’ятався головний путінський блазень, дивись у відео. Приємного перегляду!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про здобутки дипломатичного фронту 6 квітня — депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН.