Депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН — здобутки дипломатичного фронту 6 квітня

Поки наші військові виборюють перемогу Україні за допомогою зброї, дипломатичний фронт теж не сидить, склавши руки. Про важливі кроки до депутінізації світу та ізоляції Росії — далі.

Депутінізація світу

Сполучені Штати разом із Україною та іншими-державами членами вимагатимуть зупинення членства Росії в Раді ООН з прав людини.

А президент України Володимир Зеленський закликав трансформувати ООН, яка має гарантувати мир і безпеку у світі. Він також запропонував провести у Києві глобальну конференцію з питань реформування світової безпеки та міжнародного права.

Кілька країн світу оголосили про висилку десятків російських дипломатів. Зокрема, йдеться про Італію, Іспанію, Швецію, Данію, Латвію, Естонію, Словенію та Румунію.

Євросоюз оголосив 19 дипломатів з РФ персонами нон­-ґрата за діяльність, що суперечить їхньому дипломатичному статусу.

Санкції проти Росії

Той таки ЄС запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Санкції включають: заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік та заборону російським суднам входити в порти ЄС.

Тим часом Мінфін США ввів санкції проти російського даркнету Hydra Market, аби зменшити кіберзлочинність, поширення небезпечних наркотиків та інших незаконних “пропозицій” з цього російського сайту.

Підтримка світу

Понад 40 конгресменів США направили лист-звернення Джо Байдену із закликом надати Україні додаткову військову допомогу, вказали й перелік необхідного.

А в Чехії нижня палата парламенту одноголосно ухвалила постанову із засудженням воєнних злочинів, скоєних військовими Російської Федерації в Україні.

Тим часом генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала до термінового і повного розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами на Київщині.

Нагадаємо, попри звірства на Київщині та повномасштабну війну проти України, Росія досі залишається у складі Ради ООН з прав людини та ВООЗ. Дізнайся, які міжнародні організації оголосили Росії бойкот за посиланням.