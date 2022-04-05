“Чи готові ви до закриття?”. Важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН

Після звільнення Київщини світ сколихнули жахливі кадри з українського міста Буча. Те, що там відбулося — справжній геноцид. Військовий злочин, який назвали Різанина в Бучі.

З цього приводу Рада Безпеки ООН скликала засідання на якому виступив президент України Володимир Зеленський.

Головне з виступу Зеленського в ООН:

У Бучі немає жодного злочину, які б вони не скоїли. Вони вбивали цілі сім’ї — дорослих та дітей, намагалися спалити людей. Декого застрелили на вулицях, деяких убивали в будинках, на них наїжджали танки, поки вони були в авто, жінок ґвалтували та вбивали на очах дітей.

Агресор спровокував продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в Африці та Азії та політичний хаос, у країнах, які стикаються з тим, що зникає їхня система безпеки.

Світ бачив, що відбувалося в Бучі, світ побачить, що вони зробили в інших містах та регіонах країни.

Ви знаєте, що скаже РФ на такі дії. Після того, як вони збили Боїнг над Донбасом, що вони говорили в Сирії — вони посилаються на різні версії, навіть заявляють, що це все постановочні кадри.

Ціль ООН — підтримка миру, щоб не допускати порушення. Але порушено вже першу статтю статуту. Якщо порушено першу статтю, у чому сенс інших статей? Зараз результат дій РФ — найжахливіші злочини всіх часів.

Російське керівництво поводиться як колонізатор у давні часи — вони мають намір перетворити українців на мовчазних рабів, грабують села, крадуть продовольство, виривають золоті сережки з вух, користуються вето в Раді безпеки. Ми не повинні дозволити, щоб це залишилося безкарним.

Всі, хто дає злочинні накази, постануть перед трибуналом, напевно, таким самим як Нюрнберзький.

Зараз головне перетворення системи ООН. Я пропоную провести конференцію у Києві та обговорити, як реформувати систему безпеки у світі, як підкріпити міжнародне право. На конференції ми поговоримо як гарантувати межі та недоторканність держав, як підкріпити міжнародне право.

Якщо крім розмов ви ні на що не здатні, іншого варіанту не залишається. Україні потрібний мир, Європі потрібний мир, всьому світу потрібний мир.

Нещодавно Володимир Зеленський дав інтерв’ю представникам українських ЗМІ, розповів про стійкість українського народу та російські звірства Також він заявив, що пробачення їм немає!