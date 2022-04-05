“Чи готові ви до закриття?”. Важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН

Після звільнення Київщини світ сколихнули жахливі кадри з українського міста Буча. Те, що там відбулося — справжній геноцид. Військовий злочин, який назвали Різанина в Бучі.
З цього приводу Рада Безпеки ООН скликала засідання на якому виступив президент України Володимир Зеленський.
Головне з виступу Зеленського в ООН:
Нещодавно Володимир Зеленський дав інтерв’ю представникам українських ЗМІ, розповів про стійкість українського народу та російські звірства Також він заявив, що пробачення їм немає!