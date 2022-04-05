Світ

“Чи готові ви до закриття?”. Важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Квітня 2022, 19:53

Більше відео
0:03:05
Орбан переміг на виборах в Угорщині
У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині
0:03:46
“Чи готові ви до закриття?”. Важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
Виродки, гвалтівники, мародери, вбивці! Реакція світу на звірства росіян у Бучі
0:03:28
Ірландія допомагає українцям
Житло, робота та медична допомога. Як в Ірландії допомагають українським жінкам з дітьми
0:03:04
Сміття під вікнами та людські фекалії у дворах
Сміття під вікнами та фекалії надворі — життя у “великій Росії”
Дивитись більше

Останні відео
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН

“Чи готові ви до закриття?”. Важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
Херсон
Про що мовчить Херсон — репортаж з окупованого рашистами українського міста
1:10:24
Зеленський про російських вбивць та стійкість українського народу
Пробачення цьому немає: Зеленський про російських вбивць та стійкість українського народу
“Чи готові ви до закриття?”. Важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН
Аналог хімічній зброї: що робити у разі отруєння азотною кислотою та як вберегти своє життя
0:03:05
Орбан переміг на виборах в Угорщині
У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині
0:01:26
Обстріл Миколаєва 04.04.2022 - є загиблі та поранені
Рашисти обстріляли центр Миколаєва: Кім розповів подробиці
Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня 2022 року
Хто з мечем прийде, від меча і загине. Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня та головні напрямки боїв
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
0:06:35
Поради психолога, як впоратися з гнівом та люттю
Любити, продовжувати будувати та перемагати. Поради психолога, як впоратися з гнівом та люттю
0:03:45
Чим живуть київські тероборонівці та як виглядають їх позиції
Обов’язкові тренування та вірші Симоненка: чим живуть київські тероборонівці та як виглядають їх позиції
Більше відео
Херсон
Читати далі
Про що мовчить Херсон — репортаж з окупованого рашистами українського міста

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь