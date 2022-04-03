Світ

Море крові, трупи на дорозі, ґвалтування — це лишили російські “визволителі”. Звіт Human Rights Watch (18+)

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Квітня 2022, 00:24
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