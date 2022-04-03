Море крові, трупи на дорозі, ґвалтування — це лишили російські “визволителі”. Звіт Human Rights Watch (18+)

Поки росіяни їдять тарілками російську пропаганду і найбільше горе — не мати змоги придбати новенький iPhone, українська земля пропитується кров’ю, а серця українців завмирають при перегляді шокуючих кадрів.

Увага! У матеріалі є фото, які можуть шокувати, але ми показуємо усьому світові звірства російських військових над мирними людьми. Їм немає прощення. Усіх має бути покарано.

Буча, Гостомель, Ірпінь… кожне слово, ніби завдає нового глибшого удару, хоч не фізичного, проте морального і, здається, несумісного з реальним життям. Харків, Чернігів, Маріуполь… знову удари. Мозок відмовляється сприймати інформацію, не хочеться в це вірити.

(фото зроблене в Бучі)

Минуло не так багато часу від звільнення Київської області, але світ побачив докази російських звірств.

Фото з окупованих територій Київщини облетіли мережу, їх побачили в кожному кутку планети. НАТО, тобі цього не достатньо?

Російські звірства

Зґвалтування, вбивства, братські могили, покинуті посеред дороги тіла. Діти, дорослі, жінки, чоловіки, люди похилого віку — для “руських” солдат це не мало жодного значення.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази та опублікувала звіт воєнних злочинів Росії на окупованих територіях України та які були окупованими.

— Ті випадки, які ми задокументували, є невимовною навмисною жорстокістю та насильством щодо мирних жителів України, — сказав директор Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Х’ю Вільямсон.

(фото зроблене в Бучі)

Організація провела опитування 10 очевидців, які потерпали від жорстокості рашистів. В цілях безпеки вони просили не називати їхні імена.

Історії з окупованих міст

Російські сили в селі Старий Биків Чернігівської області 27 лютого затримали не менше шести людей, а потім стратили їх. Це розповіла матір одного з чоловіків, яка була поблизу (коли було затримано її сина та ще одного чоловіка) і ті, хто бачив трупи всіх шістьох.

(фото зроблене в Бучі)

6 березня російські військовослужбовці у селі Ворзель, приблизно за 50 км на північний захід від Києва, кинули димову шашку в підвал.

Потім застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони виходили з підвалу, де знаходилися в укритті.

Інформацію правозахисній організації повідомив чоловік, який був з нею в тому ж підвалі. Жінка померла від ран через два дні, а дитина — одразу.

Жінка розповіла Human Rights Watch, що 13 березня у школі Харківської області, де вона ховалась із сім’єю, її неодноразово зґвалтував російський солдат. Наступного дня жінка втекла до Харкова, де змогла отримати медичну допомогу. Вона також надала організації два фото, на яких видно травми обличчя.

(фото зроблене в Бучі)

Закони війни

Термін “закони війни” звучить дуже суперечливо. Війна — це смерть, які закони можуть бути прописані для того, щоб нести смерть? Але ці закони прописані для того, щоб навпаки зберегти якомога більше життів.

Закони війни забороняють умисне вбивство, зґвалтування та інші види сексуального насильства, тортури та нелюдське поводження із захопленими комбатантами (військовими — ред.) та цивільними особами, які перебувають під вартою.

Пограбування та мародерство також заборонені. Будь-хто, хто наказує або навмисно вчиняє такі дії, чи допомагає їм і підбурює до них, несе відповідальність за військові злочини.

Хтось досі вірить тому, що вони приїхали на навчання? Хтось досі вірить у те, що накази віддає Путін, а військові не винні?

Винен кожен росіянин! У них є вибір!

У військових є вибір: не ґвалтувати, не стріляти, не убивати дітей! У росіян є вибір — вийти усім разом на мільйонний, а не поодинокий мітинг! Винен кожен, кров українських громадян на їх руках.

І відповідати за ці звірства має вся країна, Не тільки окремо Путін та військові, їх провина навіть не обговорюється. Вони омиватимуться від української крові не один десяток років.

Попри те, що світ знає правду, Росія стоїть на своєму і далі зомбує своїх громадян. Вони продовжують казати про “визволення” та “спецоперацію”. Вони приховують втрати, а те, що відбувається на території України, називають фейком, хоча це їхня тактика. Раніше ми розповідали, як російські пропагандисти ведуть інформаційну війну.