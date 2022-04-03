Море крови, трупы на дороге, изнасилование — это оставили русские “освободители”. Отчет Human Rights Watch о военных преступлениях России (18+)

Пока россияне едят тарелками российскую пропаганду и самое большое горе — не иметь возможности приобрести новенький iPhone, украинская земля пропитывается кровью, а сердца украинцев замирают при просмотре шокирующих кадров.

Внимание! В материале есть фото, которые могут шокировать, но мы показываем всему миру зверства русских военных над мирными людьми. Им нет прощения. Все должны быть наказаны.

Буча, Гостомель, Ирпень… каждое слово, будто наносит новый глубокий удар, хоть не физический, но моральный и, кажется, несовместимый с реальной жизнью. Харьков, Чернигов, Мариуполь… снова удары. Мозг отказывается воспринимать информацию, не хочется в это верить.

(фото сделано в Буче)

Прошло не так много времени от освобождения Киевской области, но мир увидел доказательства российских зверств.

Фото с оккупированных территорий Киевской области облетели сеть, их увидели в каждом углу планеты. НАТО, тебе этого недостаточно?

Российские зверства

Изнасилование, убийства, братские могилы, заброшенные посреди дороги тела. Дети, взрослые, женщины, мужчины, пожилые люди — для “русских” солдат это не имело никакого значения.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства и опубликовала отчет военных преступлений России на оккупированных территориях Украины и оккупированных.

— Те случаи, которые мы задокументировали, — неописуемая умышленная жестокость и насилие в отношении мирных жителей Украины, — сказал директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

(фото сделано в Буче)

Организация провела опрос 10 очевидцев, страдавших от жестокости рашистов. В целях безопасности они просили не называть их имена.

Истории из оккупированных городов

Российские силы в селе Старый Быков Черниговской области 27 февраля задержали не менее шести человек, а затем казнили их. Рассказала мать одного из мужчин, которая была поблизости (когда был задержан ее сын и еще один мужчина) и те, кто видел трупы всех шестерых.

(фото сделано в Буче)

6 марта российские военнослужащие в деревне Ворзель, примерно в 50 км к северо-западу от Киева, бросили дымовую шашку в подвал.

Затем застрелили женщину и 14-летнего ребенка, когда они выходили из подвала, где находились в укрытии.

Информацию правозащитной организации сообщил мужчина, находившийся с ней в том же подвале. Женщина умерла от ран через два дня, а ребенок — сразу.

Еще одна женщина рассказала Human Rights Watch, что 13 марта в школе Харьковской области, где она скрывалась с семьей, ее неоднократно изнасиловал русский солдат. На следующий день женщина сбежала в Харьков, где смогла получить медицинскую помощь. Она также предоставила организации два фото, на которых видны травмы лица.

(фото сделано в Буче)

Законы войны

Термин “законы войны” звучит очень противоречиво. Война — это смерть, какие законы могут быть прописаны для того, чтобы нести смерть? Но эти законы прописаны для того, чтобы наоборот сохранить как можно больше жизней.

Законы войны запрещают умышленное убийство, изнасилование и другие виды сексуального насилия, пытки и бесчеловечное обращение с захваченными комбатантами (военными — ред.) и находящимися под стражей гражданскими лицами.

Ограбление и мародерство также запрещены. Любой, кто приказывает или преднамеренно совершает такие действия или помогает им и подстрекает к ним, несет ответственность за военные преступления.

Кто-то до сих пор верит тому, что они приехали на учения? Кто-то до сих пор верит в то, что приказы отдает Путин, а военные не виноваты?

Виноват каждый россиянин! У них есть выбор!

У военных есть выбор: не насиловать, не стрелять, не убивать детей! У россиян есть выбор — выйти всем вместе на миллионный, а не одиночный митинг! Виноват каждый! Кровь украинских граждан на их руках.

И отвечать за эти зверства должна вся страна, а не только Путин и военные, их вина даже не обсуждается. Они будут отмываться от украинской крови не один десяток лет.

Несмотря на то, что мир знает правду, Россия стоит на своем и дальше зомбирует своих граждан. Они продолжают говорить об “освобождении” и “спецоперации”. Они скрывают потери, а происходящее на территории Украины называют фейком, хотя это их тактика. Раньше мы рассказывали, как российские пропагандисты ведут информационную войну.