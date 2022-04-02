Уже исчерпали козыри: на чем строят свои фейки российские пропагандисты

Россия проигрывает не только на реальном поле боя, но и в информационной войне. Местные пропагандисты уже исчерпали большинство своих козырей и на ходу сменяют методички.

Теперь они пытаются усилить небольшие ошибки и взорвать сплоченность украинцев и поддержку армии.

Для фейковых новостей россияне используют старые видео из Сирии, фотографии 2014 года и т.д. Кроме них, активно используют соцсети и возможность комментировать посты.

Основные маркеры лжи: эмоциональность, нагнетание паники, утверждения по типу “подтвержденная информация” и “срочно распространите”.

Не распространять то, в чем не уверены, — основной метод борьбы в информационной войне.

Пропагандисты пытаются сместить фокус украинцев с основного врага — России — на внутренние проблемы: недоверие к власти, военным, разочарование в западных партнерах Украины.

Также враг старается дискредитировать украинцев как внутри страны, так и за рубежом, распространяя ложь о поведении украинских беженцев. Но такие истории срабатывают гораздо хуже.

Пропаганда в РФ работает уже десятки лет и хорошо знает своих потребителей. Однако украинцы — не россияне! Наши фактчекеры подробно изучают рашистские нарративы и рассказывают, как не попасть на крючок путинских рабов.