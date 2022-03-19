Россияне не верят даже родным детям в Украине: основные нарративы пропаганды РФ

Следить за российским информационным пространством стоит очень многих нервов. Смотреть ее обычным людям просто невозможно, но есть специально обученные люди, чтобы это делать и анализировать. Так можно понять, что именно пропагандирует враг.

Исполнительный директор Vox Украина Максим Скубенко рассказывает, чем занимаются сейчас российские пропагандисты и какие идеи закладывают в головы своих зрителей.

Российская дезинформационная машина стара, а ее деятельность началась еще с советских времен.

Основное, что пропагандирует Россия на свою аудиторию – то, что в Украине нацисты, бандеровцы и все плохо.

Нагнетается обстановка и закладывается идея того, что мы враги. Это, конечно, начали делать уже давно.

Также они часто говорят о том, что Украина никому не нужна и будто весь мир от нас отказался.

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Пропаганда, направленная на Запад

Если говорить о пропаганде, направленной на Запад, то здесь подходов очень много. Однако ключевой нарратив касается того, что Украина ни на что не способна.

Кроме того, очень много оправданий военных действий. Особенно 17 и 18 марта на западные страны все действия оккупационных войск трактовались со ссылкой на то, что в Украине опять же якобы биолаборатории, которые исследовали летучих мышей и создали коронавирус.

Ранее они уже говорили о ядерном оружии и химических лабораториях, но теперь добавили туда еще одну такую ​​историю.

Новое оправдание появилось совсем недавно. Оно подводит россиян к идее тотальной войны и предусматривает противостояние со всем Западом, который якобы олицетворяет собой Украина.

Россияне в это очень верят и готовы поддерживать всякую войну. Поскольку качественных источников информации в России нет, достаточно трудно определить, насколько они готовы поддерживать агрессивные действия на деле и идти в военкоматы.

Однако существуют все же некоторые социологические исследования, свидетельствующие, что для них борьба возможна только с дивана. Они не хотят идти в армию, зная, что их ждет только болото и смерть в Украине.

В то же время украинские мужчины возвращаются даже из-за границы, чтобы защищать свое государство. А количество добровольцев превышает пока имеющееся оружие.

Напомним, ранее мы рассказывали, как тысячи одесситов сплотились и ежедневно помогают в тылу Вооруженным силам Украины.