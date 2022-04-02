Уже вичерпали свої козирі: на чому будують свої фейки російські пропагандисти

Росія програє не тільки на реальному полі бою, але й в інформаційній війні. Тамтешні пропагандисти вже вичерпали більшість своїх козирів та на ходу змінюють методички.

Тепер вони намагаються підсилити невеликі помилки та підірвати згуртованість українців й підтримку армії.

Для своїх фейкових новин росіяни використовують старі відео із Сирії, фотографії з 2014 року тощо. Окрім них ще є пости у соцмережах та коментарі.

Основні маркери неправди: емоційність, нагнітання паніки, твердження на кшталт “підтверджена інформація” та “терміново поширте”.

Не розповсюджувати те, у чому не впевнені, — основний метод боротьби в інформаційній війні.

Пропагандисти намагаються змістити фокус українців з основного ворога — Росії — на внутрішні проблеми: недовіру до влади, військових, розчарування в західних партнерах України.

Також ворог дуже старається дискредитувати українців як всередині країни, так і за кордоном, поширюючи брехню про поведінку українських біженців. Але такі історії спрацьовують набагато гірше.

Пропаганда у РФ працює вже десятки років й добре знає своїх споживачів. Проте українці – не росіяни! Наші фактчекери детально вивчають рашистські наративи та розповідають, як не потрапити на гачок путінських посіпак.