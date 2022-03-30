Інформ-тероризм на державному рівні: як РФ намагається влізти в голову українцям

Поки наші військові знищують ворога на суходолі, у повітрі та на воді — російська пропаганда намагається влізти в голову українців.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що загарбник з фейків та інформ-вкидів уже перейшов до інформ-тероризму. Це загальнодержавна стратегія агресора.

Її мета — вплинути на свідомість населення. На практиці — це насильницький пропагандистський вплив на психіку, який не залишає можливостей для критичної оцінки інформації.

Яскравий приклад: російські вкиди про те, що нібито наші захисники жорстоко поводяться з полоненими. Фашисти не цураються знімати зрежисовані відео, на яких самі ж розстрілюють людей.

Путінські посіпаки вирішили вдатися до такого звірства через “збільшення кількості фактів здачі в полон військових РФ”.

Тобто, окрім українців, вони намагаються залякати й своїх людей, яких і так використовують у цій війні як гарматне м’ясо.

Служба безпеки України наголошує, наші військові завжди керуються Женевською конвенцією. Тож усі такі вкиди — хвора уява ворожих пропагандистів.

Слідкувати за російським інформаційним простором зараз коштує дуже багато нервів. Дивитись її звичайним людям просто неможливо, але є спеціально навчені люди, щоб це робити та аналізувати.

Дивися, на якому рівні відбувається пропаганда у РФ та чому росіяни не вірять навіть власним дітям.